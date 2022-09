Adrián Tenca, abogado del conductor televisivo Marcelo "Teto" Medina, afirmó hoy que la imputación a su cliente "es absolutamente absurda" y que no tiene dudas en que "no tiene nada que ver y va a quedar en libertad en breve", en tanto que anticipó que en las próximas horas va a pedir su excarcelación.

La imputación es “absolutamente absurda, él simplemente iba a dar charlas motivacionales, era una suerte de empleado”, añadió Tenca en diálogo con los medios de comunicación.

En tanto, sostuvo que "imputar un delito como reducción a la servidumbre, que es uno de los delitos más importantes respecto a los delitos de privación de la libertad, es absurdo".

Así que, seguramente "hoy pida la excarcelación, él está en condición de aprendido", anticipó.

Medina fue apresado en su vivienda del barrio porteño de Palermo por personal de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina junto con otras 16 personas, en una causa por presunta asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral en una comunidad destinada a la rehabilitación de personas con adicciones, informaron fuentes policiales y judiciales.

La investigación se centra en una comunidad terapéutica, llamada La Razón de Vivir, orientada a la rehabilitación de personas con adicciones, ubicada en las localidades de Berazategui y Florencio Varela, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, y en el departamento de Punilla, en Córdoba.

Para Tenca, Medina no tenía ningún rol gerencial ni tenía decisión de ningún tipo, solo iba a dar charlas motivacionales.

"No tenía ningún título", dijo el letrado y refirió que iba al lugar como "como un exadicto, a dar charlas para los chicos que querían salir de la adicción” y consideró que para ello "no hay tener ningún tipo de título" profesional y “si así fuera es una falta de carácter administrativa que nada tiene que ver con el delito que le están imputando".

Además, sostuvo que su cliente daba las charlas y se volvía su casa "no tenía por qué saber lo que ocurría puertas para adentro".

"He escuchado muchos familiares que defendían al Teto Medina", manifestó.

En este punto, añadió que desconoce las pruebas de las fiscales, a las que podrá acceder -dijo- luego de ver a su cliente.

El letrado, quien aclaró que aun no esta designado oficialmente en esta causa, manifestó que aunque no sabe cómo era el arreglo "si cobraba no tiene nada malo cobrar por su trabajo".

Por último, señaló que habla permanentemente con Medina, quien le contó que estaba dando estas charlas y "estaba muy contento, motivado y lo vi muy bien".

Al respecto, aclaró que "jamás me hizo referencia alguna a que dentro de su tarea tuviera alguna idea que se cometiera un delito sino hubiera dejado de ir".

(Télam)