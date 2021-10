Con renovados reclamos por la despatologización y la prohibición de cirugías genitales en bebés, se conmemora hoy a nivel mundial el Día de la Visibilidad Intersex, es decir, de aquellas personas con características anatómicas que no encuadran dentro de los patrones sexuales binarios varón/mujer.

En la Argentina, diferentes organizaciones de derechos humanos, de la diversidad sexual en general y de la comunidad intersexual en particular, aprovecharon esta fecha para informar sobre esta condición y volver sobre las ideas a desterrar, como la que asocia la intersexualidad a una patología.

"Desde nuestro nacimiento muchas personas intersexuales se ven privadas de derechos tan básicos, como el derecho a la integridad física, a decidir sobre nuestro propio cuerpo", posteó en sus redes sociales la organización Argentina Intersex.

"Somos sometidxs a intervenciones cosméticas quirúrgicas e incluso hormonales para 'normalizarnos', además de sufrir y vernos obligados a sobrevivir en medio de una cultura que ha logrado que muchas personas discriminen lo que no entienden y agredan a otros por el simple hecho de ser diferentes", agregaron.

MIRÁ TAMBIÉN Especialistas consideran adecuadas medidas anunciadas de tercera dosis y refuerzo de vacunación

Por su parte, la Fundación para la Salud Adolescente (FUSA) elaboró una serie de flyers donde se explica que "las personas intersex son aquellas cuyos cuerpos no encuadran anatómicamente dentro de los patrones sexuales del sistema binario varón/mujer y estas variaciones pueden manifestarse a nivel de cromosomas, gónadas, genitales u otras características corporales" lo que, no obstante, "no es una enfermedad o una patología".

Estas características no tienen por qué ser visible ni obvias, lo que dificulta en ocasiones su correcta identificación. Además, la proporción de características femenina o masculina en una persona Intersexual es muy variable y pueden a empezar a manifestarse en cualquier momento desde su nacimiento.

Click to enlarge A fallback.

"A pesar de no sufrir ningún problema médico, muchas veces las personas intersex son sometidas a cirugías y tratamientos realizados sin su consentimiento para que sus cuerpos encajen en el modelo corporal 'masculino/femenino'. Esto es una vulneración a sus derechos humanos, sus cuerpos no deben ser intervenidos, salvo expreso consentimiento libre e informado de la persona, ya sea adulta, niña, niño o adolescente", dijeron.

Por otro lado, explicaron que, como "la intersexualidad se refiere a aspectos biológicos", no tiene nada que ver "ni con la identidad de género ni con la orientación sexual", y la condición de intersex no condiciona a ninguna de ellas

"Las personas intersex tienen derecho a vivir su identidad de género independientemente de sus características físicas, lo mismo con su orientación sexual. Lo único que NO debería ocurrir es que sean obligadas a vivir con cuerpos o identidades con los que no se sienten cómodas o identificadas", dijeron.

Además, hicieron hincapié en la necesidad de desterrar términos "patologizantes" como "hermafrodita", que además es incorrecto porque "biológicamente no corresponde".

Se eligió el 26 de octubre para visibilizar esta comunidad y sus derechos, porque ese día de 1996 se realizó en Boston la primera acción a favor de las personas Intersexuales, siendo sus precursores la Socióloga Morgan Holmes y el activista Intersexual Max Beck

Para denunciar las malas prácticas relacionados con la Intersexualidad, Holmes y Beck decidieron protestar durante horas frente la sede de la Convención Anual de la Academia Americana de Pediatría (AAP) con el acompañamiento de algunas organizaciones LGTBIQ+.

"Esta acción casi improvisada dio lugar a un necesario día de reivindicación por la visibilidad y la no discriminación de la personas Intersexuales: un día para reclamar el derecho a la propia Integridad Corporal y el derecho a la autonomía física y a la Autodeterminación", dijeron de Mumalá Jujuy. (Télam)