Un viejo refrán dice que cada pareja es un mundo: tal es el caso de @montbk5959, quien muestra en las redes sociales cómo conformó junto a Natalia, su novia, una familia un tanto particular. Te invitamos a compartir la nota.

Cabe destacar que Natalia es una muñeca de plástico; mientras que sus hijos, son muñecos de tela. El usuario de Tik Tok, junto a su "novia", se retratan en distintos lugares y lo suben a su red social, por lo que parece que su entorno conoce cómo decide vivir @montbk5959.

El usuario @montbk5959 junto a su familia

“Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar”, dijo el joven en uno de sus videos más recientes. “Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie”, agregó.

Además, el joven admitió que piensa en casarse con la muñeca, ya que ha durado "todo este años con ella". Para evitar los comentarios maliciosos y las burlas, el joven cerró los comentarios de sus publicaciones.