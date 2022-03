En las redes sociales circulan varias historias, sin embargo pocas son virales. No es el caso de la del usuario @david8hughes, que logró que su historia dé la vuelta al mundo. La misma cuenta con 600 mil me gusta, más de 50 mil retuits y miles de comentarios, por el relato desopilante.

Según lo describió en Twitter, el joven mantiene una relación informal con una chica, que al día siguiente de uno de los encuentros le envía un mensaje con una fotografía, en la cual se puede ver un test de coronavirus que tiene resultado positivo a la enfermedad.

MIRÁ TAMBIÉN Eligen a Vivian Perrone en el consejo directivo de alianza internacional de ONG de seguridad vial

El joven, responde a la fotografía afirmando no entender por qué le muestra ello, y ella le replica que estuvo con él ayer. “¿Y? Me hice una vasectomía el año pasado, no es mío”, responde el joven, confundiendo el test de coronavirus con uno de embarazo, a lo que la joven le responde que no es de embarazo sino de coronavirus, y que debía aislarse por ser contacto estrecho.

Esta insólita reacción del joven causó impacto entre los seguidores, quienes no dejaron de comentar lo sucedido, y bromear sobre la situación, lo que convirtió a la historia en una viral más de las que circulan en las redes sociales