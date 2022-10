El conductor de televisión Marcelo "Teto" Medina afirmó hoy que pasó por una "situación muy difícil" cuando cayó detenido bajo la acusación de explotación laboral y reducción a la servidumbre en la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir" y sostuvo que quiere pensar en que fue involucrado en el caso por un "error".

"Creo que todavía no caí. Pasa que si vos rompés algo y te retan por eso, está bien. Pero cuando no entendés por dónde viene y qué es lo que pasa, te asustás", dijo al canal C5N en su primera declaración después de haber recuperado su libertad.

Medina, quien estuvo detenido durante seis días, contestó algunas preguntas relacionadas con la causa, pero prefirió centrarse en su relación del pasado con las drogas, los tratamientos que siguió para salir de la adicción y el papel que tiene en "La Razón de Vivir" para apoyar a otras personas en proceso de rehabilitación.

"Cuando llegaron a mi casa, entraron seis o siete personas. El trato fue bueno, pero no sabes por qué. Y cuando me cuentan y me nombran este lugar, no entendía absolutamente nada", señaló cuando se le preguntó por el allanamiento que derivó en su detención .

"Quiero pensar que fue un error", añadió.

Medina dijo que se volvió "una persona oscura" cuando entró al consumo de drogas y dijo que para salir de esa situación hay "que dejar de lado el ego y pedir ayuda".

Explicó que su relación con las drogas comenzó al caer en una depresión provocada por la muerte de su padre.

"La droga te lleva a un lugar donde no te importa nada. Te sentís una basura y te lleva a odiarte. Yo perdí la sonrisa y la autoestima. Me volví una persona oscura", advirtió.

Para el Teto, el paso inicial para recuperarse es "dejar el ego de lado y pedir ayuda. Te salvas cuando te reconocés y aceptás que te equivocaste e hiciste las cosas mal".

"Desde la vergüenza nadie se recupera. Hay que estar orgulloso de afrontar la recuperación. Yo les explico a estos pibes que hay que ir para adelante y no hay que tener vergüenza", dijo.

Medina se formó como operador terapéutico especialista en adicciones y comenzó a ofrecer charlas en varios centros de rehabilitación. "Ahí comenzó una etapa mágica, porque comencé a compartir mi experiencia. Eso es lo que hago ahora", explicó.

"Lo que hago es visibilizar la problemática. Todo lo que hago lo publico en mis redes para que los pibes no tengan vergüenza de estar donde estar", indicó.

"El adicto no es un delincuente, no se lo puede tratar con la policía", consideró.

Medina recuperó su libertad, pero continúa imputado en la causa y no puede acercarse ni a las víctimas y ni a las sedes de "La Razón de Vivir" en los partidos bonaerenses de Berazategui y Florencio Varela, ni en la casa de la provincia de Córdoba, "bajo apercibimiento de que se le revoque la excarcelación en caso de incumplimiento", dispuso el juez Adrián Villagra, a cargo de la causa, del juzgado de Garantías 8 del departamento de Quilmes, descentralizado de Florencio Varela. (Télam)