Una veintena de personas se dieron cita en el Observatorio Astropatagonia de Bariloche, para poder apreciar el eclipse total de Luna, a través de los telescopios especialmente instalados para la ocasión.

El observatorio está ubicado en el paraje conocido como "Ñirihuau Arriba", distante unos 30 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Daniel Chiesa, responsable del emprendimiento, instaló varios telescopios, y explicó con posterioridad a los concurrentes las características del lugar desde donde se realizaría poco después la actividad.

"Elegimos este lugar para emplazar el observatorio porque es muy oscuro y no está contaminado por la luz de Bariloche tanto como para disminuir la calidad de visión del cielo", dijo.

Geraldín se enteró de la posibilidad de presenciar el eclipse desde el observatorio y no dudo en concurrir: "Me interesa la astronomía, me enteré de la existencia de este lugar, es increíble su pureza, no hay contaminación lumínica".

"Es la primera vez que voy a ver un eclipse de esta característica y estoy muy emocionada", agregó.

Mia compartió la experiencia de observar el eclipse con un grupo de amigas: "Me fascina estar acá, en este lugar maravilloso cerca de la cordillera. La Luna se ve clarísima. Estamos preparadas para ver el eclipse."

Con el pasar de los minutos, la Luna pasó de estar brillante y redonda a opacarse y cubrirse. Finalmente, a las 0:32, se había tornado una esfera roja en lo alto del cielo. Fue entonces que un profundo silencio cundió entre todos los presentes y, aun en la oscuridad, eran perceptibles los gestos de admiración.

Diego viajó desde la Ciudad de Buenos Aires a Bariloche especialmente para ver el eclipse, "Tengo amigos en Bariloche y planifiqué este viaje para ver el eclipse y pasar un buen momento con ellos", relató a Télam. Y agregó: "Suelo viajar a distintos lugares para presenciar este tipo de eventos, pero la Patagonia es mi lugar favorito porque tiene un cielo único. Este espectáculo es maravilloso y justifica ampliamente mi viaje hasta acá". (Télam)