Una multitud de niños y niñas visitaban hoy Tecnópolis para celebrar el Día de la Infancias en la megamuestra de arte, ciencia y tecnología más grande Latinoamérica, donde se realizan diferentes actividades recreativas dedicados especialmente a los más pequeños, con payasos, acróbatas y divulgadores científicos.

En la Casa del Coloso, mientras algunos chicos dibujaban con témpera en la sección Arte Gigante, otros se sacaban fotos con el "Coloso", un felpudo de color rosado con una boca gigante.

Una de las más entusiasmada era Zoe, una nena que llegó desde Avellaneda por primera vez a Tecnópolis en el predio de la localidad bonaerense de Villa Martelli: "Quiero ir a ver a los dinosaurios", afirmó entusiasmada.

Por su parte Sofía, la madre de la niña remarcó que "acá no sólo aprenden los niños, sino también los adultos".

En la oscura sala brillante, Agustín y Santino de 10 y 7 años que vinieron desde el barrio porteño de Liniers, se divertían con la mesa luminosa que tiene diferentes instrumentos sonoros como matracas, radios, guitarras y baterías.

"Toda la sección está buenísima, pero en particular me encantó la sección de la Sala Asombrosa en donde jugamos con sombras chinescas", destacó Santino.

Al mediodía, una larga fila se había formado en la sección de Soberanía Espacial, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde la propuesta es una experiencia inmersiva en una sala 4D del despegue del Tronador II junto a explicaciones sobre los fenómenos químicos y físicos involucrados en la propulsión de un cohete.

Dylan, de siete años oriundo de Temperley, destacó que "estuvo buenísima toda la experiencia" y remarcó que "es uno de sus lugares favoritos dentro del parque".

En el stand del Conicet, diferentes divulgadores explicaban a los visitantes sobre las distintas actividades del organismo.

Allí, Berenice, de cinco años, participaba activamente con preguntas a la divulgadora científica.

"Está bueno porque lo complementa con lo que puede aprender en el colegio", destacó Marina, madre de la niña.

En tanto, Sebastián, Andrés y Leonel tienen 18 años y escucharon con atención las indicaciones por parte de una divulgadora científica que les enseñaba a hacer un circuito de energía.

"Está muy bueno el stand. Al principio costó, pero gracias a la explicación resultó muy sencillo el experimento", resaltó Leonel, estudiante de Economía.

En el área de la Fuerza Área Argentina, los niños se sacan fotos con el misil Matra, mientras los integrantes del Ejército explicaban a los niños la historia del armamento.

En el área de Ministerio de Defensa, personal de los granaderos cuentan a los visitantes sobre su historia y función.

Entre ellos, Benjamín, un nene de siete años vestido de granadero, estuvo muy activo en la charla. "Cuando sea grande quiero ser granadero", indicó el niño.

"No hay un día en que no piense y no mencioné a los granaderos. Es por eso que hace algunas semanas los visitamos en la casa Rosada", enfatizó Sonia, madre de Benjamín.

A las 14, los niños y niñas disfrutaron y cantaron en el anfiteatro las canciones del Dúo Karma, cuya actuación tuvo una gran del público.

En el área Fangio, una gran cantidad de visitantes sacaron fotos a los autos presidenciales Renault 25 TXE, Limousine modelo 1983, y el Ford Lincoln de 1979, que fueron utilizados durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

Tecnópolis abre con entrada libre y gratuita los jueves y viernes de 10 a 18, y los sábados, domingos y feriados de 12 a 19.

Se puede ingresar por cualquiera de sus dos entradas: Av. Juan Bautista de la Salle 4500 y Av. de los Constituyentes 2220. (Télam)