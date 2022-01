El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, junto al subsecretario de Salud, Alejandro Ramella, informó que a partir de hoy la Unidad de Cuidados Exclusivos Covid-19 (UCE) instalada en el Espacio Duam de la capital neuquina reabre sus puertas para recibir a pacientes que estén cursando el virus y requieren cuidados mínimos.

El espacio fue reacondicionado con 20 camas con oxígeno, un número que podrá ser ampliado a 40, explicó Ramella en una conferencia de prensa que se realizó esta mañana en Casa de Gobierno.

El funcionario señaló que esas camas estarán destinadas a personas contagiadas, las cuales, "por alguna razón, no pueden cumplir su aislamiento en su domicilio y aquellas personas que tienen patologías leves con requerimiento de baja cantidad de oxígeno".

Con respecto a la situación epidemiológica de la provincia, el subsecretario aclaró que "está donde nosotros al inicio de la pandemia queríamos que esté: con la mayoría de la gente vacunada, cursando la enfermedad en sus domicilios, sin necesidad de atención asistencial y sin necesidad de ocupar una cama, recurso humano, tiempo y equipamiento dentro de los hospitales".

"La menor cantidad de pacientes con factores de riesgo y que no tienen el esquema completo son los que transitan la enfermedad con una manifestación grave y requieren atención intermedia o de cuidados críticos", señaló.

En cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva (UTI), el gobernador indicó que la demanda de ese tipo de internación no corresponde en todos los casos a pacientes Covid-19. Dijo además que la cantidad de camas que figuran en los reportes no representa la máxima disponibilidad que tiene la provincia.

"Ahora hay otras causales, otras patologías que demandan la utilización de estas camas con respirador: de cada 10 camas en promedio entre dos y tres son pacientes Covid-19. Es decir que la mayoría de la demanda de pacientes con internación UTI no es por otras patologías", especificó.

Sin embargo, Gutiérrez convocó a la ciudadanía a completar sus esquemas de vacunación, porque "siete de cada diez neuquinos y neuquinas que llegan a internación en situación de gravedad no están vacunados".

"No buscamos presionar u obligar a los que por prescripción médica u otra decisión no se quieren vacunar, pero queremos ser sinceros en el relevamiento y diagnóstico de lo que está pasando. Principalmente las personas que requieren internación en sala general, intermedia o con respirador no tienen las vacunas al día", concluyó el mandatario provincial. (Télam)