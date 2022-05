La directora de Registros Civiles de Neuquén, Mariana Núñez, se reunió con el subsecretario de Diversidad, Adrián Urrutia y la directora provincial para la Igualdad, Alejandra Rodríguez Carrera, para continuar fortaleciendo el acompañamiento a las personas que realizan el cambio registral de género en la provincia a 10 años de la sanción de la ley.

"Elegimos practicidad y contención al proceso, acelerando las rectificaciones de partidas de nacimiento para que las personas que van a hacer el cambio registral no tengan que enfrentar una tramitación extensa", indicó Núñez tras un encuentro realizado en el marco de los 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género N° 26743.

La directora de Registros Civiles destacó que a partir de la capacitación Género no binario-cambio registral dictada para los y las oficiales públicas de los Registros Civiles de la provincia, se incrementó la solicitud de cambios registrales desde ciudades del interior, porque "anteriormente la mayoría de las personas viajaban hasta Neuquén capital para formalizar su cambio de género".

En tanto, indicó que "en la actualidad se registraron pedidos desde Villa La Angostura, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Cutral Co, Vista Alegre, Centenario y Plottier".

Y destacó: "Esto refleja una federalización de los trámites en los cambios registrales para que cada persona pueda acercarse al Registro Civil más cercano a su domicilio y poder realizar su cambio de género de manera sencilla y con rapidez".

A su turno, el subsecretario de Diversidad, Adrián Urrutia, afirmó que "para llegar al cambio registral de género el espacio abierto de consultas y orientación psicológica y legal asesora sobre la documentación y también hace especial hincapié en el trato que debe recibir al momento de realizar cualquier tipo de trámite".

Por su parte, la directora provincial para la Igualdad, Alejandra Rodríguez Carrera, sostuvo que "desde nuestro equipo también escuchamos y acompañamos a las familias cuando la persona que quiere hacer el cambio registral es menor de edad", y resaltó que "es fundamental que se respete la identidad autopercibida de las infancias y adolescencias trans".

En tanto, la directora general de Inspección y Control de Registros Civiles, Jessica Aliaga, explicó que los requisitos para el cambio registral son los mismos que para la realización de cualquier trámite cívico, la partida de nacimiento y el DNI actual.

Agregó que "la persona que va a cambiar de género legalmente se debe acercar al Registro Civil más cercano para rectificar la partida de nacimiento con el nombre elegido".

Asimismo, señaló que "para los cambios registrales se realiza una diferenciación entre las personas mayores y menores de edad. Las personas que deseen hacer su cambio registral siendo menor de 18 años debe asistir con al menos un adulto responsable (madre, padre, tutor/a)".

Por último, Aliaga destacó que "nuestras actas rectificadas dicen género no binario, porque en las actas anteriores decían siendo hija o hijo de, y en las nuestras dicen siendo sus progenitores, porque el lenguaje también es importante, no es lo mismo si yo hago un cambio registral y que continúe diciendo hija de y género no binario. No tiene sentido, por eso se adecuó". (Télam)