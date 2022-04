Netflix sumó una nueva función con el objetivo de conocer aún más a sus usuarios. Se trata de un ícono de doble pulgar para arriba, que se llamará "me encanta" y que tiene como principal objetivo que los consumidores de la plataforma reciban sugerencias cada vez más personalizadas.

El nuevo botón de Netflix

Cabe destacar que, con la variedad de ofertas de plataformas de streaming, cada vez es mayor la competencia por la permanencia del usuario en una de ellas; es por eso que ahora la empresa buscarán dar una experiencia personalizada a cada usuario con esta nueva función.

En la plataforma ya existen las opciones "Me gusta" y "No me gusta", que se marcan con un pulgar hacia arriba o hacia abajo; a lo que se sumará este doble pulgar para arriba, que demarcará que la producción atrae muchísimo al usuario.

Botón 'Me encanta' de Netflix

"Un pulgar arriba nos permite saber lo que te gusta, así que usamos este voto para hacerte recomendaciones similares. Pero la opción de los dos pulgares arriba nos indica lo que te encanta y nos ayuda a hacerte recomendaciones mucho más específicas", indicó Christine Doig-Cardet, Directora de Innovación de Productos de Netflix