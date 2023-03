El brasileño Nelson Piquet, ex tricampeón de fórmula 1 en la década del '80, fue condenado por la justicia de su país a pagar una multa de 960 mil dólares por haber proferido insultos "racistas y homofóbicos" contra el piloto británico Lewis Hamilton, ganador de siete coronas en la máxima categoría del automovilismo internacional. Una corte civil de de Brasilia impuso el pago de esa indemnización en razón de los "daños morales colectivos" causados por Piquet. "Las ofensas perpetradas por el imputado afectan no solo los derechos individuales de la víctima, sino los valores de toda la comunidad, en particular de la población negra y la comunidad LGBTQIA+", indicó el juez Pedro Matos de Arruda. El proceso se inició a partir de una demanda de distintas asociaciones de derechos humanos, que alegaron que Piquet -en una entrevista a un canal de Youtube en noviembre de 2021-, "vulneró el derecho fundamental colectivo al honor de la población negra y de la comunidad LGBTQIA+". Durante el reportaje, Piquet llamó "neguinho" (negrito) a Hamilton y se refirió a él de forma homofóbica: "¿Keke (Rosberg)? Era una mi... No tenía ningún valor. Como su hijo (Nico Rosberg)

Ganó un campeonato. El negrito (por Hamilton) debía estar dando más culo en aquella época y estaba medio mal". El juez también entendió que Piquet asoció la homosexualidad a una "característica negativa" relacionada con la "incompetencia", y añadió que "La risa del acusado inmediatamente después refuerza la connotación negativa de la homosexualidad, revelando un tono burlón". Piquet, de 70 años, participó en fórmula 1 entre 1978 y 1991, y corrió para varias escuderías como Ensign, Brabham, Lotus y Benetton, entre otras. MAC NA