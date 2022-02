La secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), Gabriela Torres, dijo hoy que "no es gracioso consumir cualquier cosa, nadie puede chequear en una sustancia ilegal qué es lo que tiene" y agregó que "cuando trabajamos con jóvenes me gusta decirles que no se metan cualquier cosa en el cuerpo".

"Imaginate que un joven consume una sustancia ilegal que nadie controla, que nadie sabe su calidad y que lo comercia gente que le importa muy poco la vida de las personas", expresó la funcionaria en declaraciones periodísticas.

Al lamentar la pérdida de vidas por el consumo de cocaína adulterada, señaló que "es algo muy doloroso, una tragedia".

Antes, por Twitter había expresado que "los problemas de consumo son problemas de personas, no de sustancias. Personas que padecen y que se relacionan problemáticamente con estas sustancias".

Y diferenció estos consumos del "delito del narcotráfico" que "es otra cosa".

Torres también explicó que este consumo "no es un problema de jóvenes, ni de jóvenes pobres" ya que "el consumo problemático afecta a todas las edades y a todos los sectores, porque escuchamos historias de vida bien diferentes".

La funcionaria del Sedronar consideró que, en esta temática, "el Estado tiene dos grandes temas: uno es la atención para las personas que padecen problemas de consumo y lo otro es la persecución del narcotráfico" que tiene que ver con "el crimen organizado".

En cuanto a la atención, afirmó que el Estado está trabajando en la apertura de centros de atención.

"Crecimos un 50% la atención. Tratamos de hablar de consumo en todos lados. Hablamos con los medios de cómo no frivolizar ni estigmatizar al consumidor. En tanto cuando se habla de la legalización de la marihuana digo que hay que dar un debate en la sociedad sobre quién consume, cómo se consume, por qué frivolizar, por qué estigmatizamos al que consume. Me parece que es un debate que hay que dar", concluyó Torres. (Télam)