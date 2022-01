Dos elefantes gemelos nacieron en la reserva de Samburu, a 300 kilómetros de la capital de Kenia, Nairobi, informó hoy la asociación de protección de elefantes “Save the Elephants” y agregaron que los elefantes fueron avistados por guías durante un safari.

Iain Douglas Hamilton, fundador de “Save the Elephants”, explicó que raramente se encuentran gemelos entre las poblaciones de elefantes y que “solo representan alrededor del 1% de los nacimientos”.

Desde la asociación detallaron que los recién nacidos (un macho y una hembra), de solo unos días de edad, fueron vistos “domesticando su nuevo entorno de sabana junto a su madre, Bora, y su hermano mayor, nacido en 2017”.

Según lo publicado por la agencia AFP, se pudo registrar, tras un censo nacional de fauna realizado en 2021, 36.000 elefantes en Kenia, cifra que representa un aumento del 12% con respecto a la población de elefantes registradas en 2014.

Congratulations to Bora from the Winds on giving birth to TWO elephant calves (male and female) this past weekend. Twin births like this are rare - in fact we haven’t seen twins in the park for decades!

Hamilton advirtió que los próximos días van a ser “críticos” para los nuevos elefantes ya que “muy a menudo, las madres no tienen suficiente leche para alimentar a dos crías”, concluyó. (Télam)