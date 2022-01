Luego de una larga lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), el baterista Martín Carrizo murió hoy por la madrugada. La noticia la dio a conocer su hermana, Cecilia "Caramelito" Carrizo a través de las redes sociales. "Decime por favor por dónde sigo. Gracias queridos y queridas por tanto cariño, ayuda y apoyo incondicional. Le hicieron muy bien cada día. Infinitas gracias. Su amor, su sonrisa, su música queda en nosotrxs para siempre", escribió la animadora en su cuenta de Instagram.

Martín es considerado uno de los mejores bateristas del rock nacional en los últimos 20 años. Integraba la formación de El Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado y también fue el ingeniero de grabación de varios discos del Indio como "Porco Rex", "El perfume de la tempestad", "Pajaritos, bravos muchachitos y El ruiseñor", "El amor y la muerte".

Compartió escenario con Gustavo Cerati, Waltar Giardino y A.N.I.M.A.L, entre otros. En 2015 su vida cambió por completo. "Comencé a sentir una debilidad tremenda en mis manos, al punto de no poder abrir una botella de agua mineral, no podía poner en marcha mi vehículo y ya me empezaba a caer al piso. Y, cuando me caía, me resultaba muy difícil levantarme", había contado en una entrevista.

En 2019, su hermana encabezó una campaña para recaudar 6 millones de pesos para que Carrizo pudiera tratarse en Estados Unidos.

El diagnóstico de ELA no tardó en llegar y enseguida, acompañado por amigos y familiares, el músico se sometió a distintos tratamientos para mejorar su calidad de vida. En 2019, su caso se instaló en los medios a raíz de un pedido de su hermana, quien se puso el hombro una campaña para recaudar 6 millones de pesos para que pudiera tratarse en Estados Unidos.

Figuras de la televisión y de la música se unieron y con la ayuda del público lograron su objetivo, pero luego de unos meses, el músico regresó a la Argentina. "Pusimos mucho corazón pero no funcionó y tuve que volver a Argentina. La verdad es que mi actualidad económica es muy complicada, no tengo ningún tipo de ingresos y obviamente ningún ahorro. Mi mamá Mirta me está ayudando con todo, inclusive con mis tres hijos, que Benja vive conmigo y las dos nenas vienen todos los fines de semana. Cada tanto, algunas personas me siguen ayudando y depositan en el número de cuenta de mi mamá por iniciativa propia; y la verdad es que, por mínimo que sea, me ayudan mucho", señaló.

A principios de diciembre, Martín recurrió a sus redes para contar que estaba atravesando su peor momento. "Estoy en el mismo infierno, muy agotado, para poder explicar gráficamente el 1% de lo que siento todo el día. Es como si estuviera acostado en el piso y un elefante parado arriba mío sin moverse y una de sus patas en mi cara, a eso sumamos el dolor de mis tobillos, pies, manos, muñecas y venas. Si me encuentro escribiendo esto para todos, es por que soy un cabeza dura y mientras escucho a Los Abuelos de la Nada sigo queriendo mi recuperación", manifestó.

Sigo latiendo y respirando, escribió los primeros días de enero.

Mientras que el 3 de enero celebró sus 50 años con optimismo y ganas de sanar: "¡¡¡Hoy es mi Cumpleaños!!! La verdad pensé que no pasaba de Navidad pero acá estoy, estoy terminando de trazar un nuevo protocolo para seguir buscando mi cura definitiva. ¡El 2022 me da muchas esperanzas! Sigo latiendo y respirando. Les dejo este video, a mi me encanta perdón el sonido esta grabado con una camarita de fotos!! Los amo y Feliz 2022".

