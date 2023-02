Después de estar casi una semana internada, Evelyn Yanete Pereyra, la joven que se había tirado de un auto en la General Paz tras discutir con su ex pareja, falleció en las últimas horas. En tanto, la Justicia dejó en libertad a Jhonatan Alfredo Barboza, quien era la ex pareja de la víctima. Allegados a la joven manifestaron la necesidad de que el Juzgado revea la situación procesal de Barboza ya que sostienen que Evelyn sufría violencia de género y tenía una restricción perimetral en contra de su ex

Julieta, amiga de la joven, contó en diálogo con el canal de noticias TN, que Evelyn le había comentado que había sufrido un robo y que le pegaron "pero que siempre metía la misma excusa para no involucrar a su ex". "Le sugerí que se ponga hielo y quedamos en que iba a descansar. Esto fue a las 3.30 de la mañana. Lo que tengo entendido es que él la fue a buscar a las 4 de la mañana. A esa hora me mandó un mensaje que decía ‘te quiero’. No sé si en ese momento ya estaba con él arriba del auto. Horas después ya estaba internada en el hospital", continuó. Todo sucedió el sábado 11 de febrero cerca de las 6 en el kilómetro 13 de la General Paz, sentido al Río de la Plata

Varios llamados al 911 alertaron sobre el hecho de que una joven se había arrojado sobre la autopista desde un Fiat Uno en movimiento. De forma inmediata efectivos de la Comisaría Vecinal 10B se acercaron al lugar, cortaron el carril con el patrullero para que Evelyn no fuese atropellada pero segundos después un camión Mercedes Benz 710 impactó contra el móvil al no llegar a frenar a tiempo causándole más heridas a la joven

Pereyra fue trasladada al Hospital de Agudos Vélez Sarsfield, donde ingresó con traumatismo encéfalo craneal y riesgo de vida

MIRÁ TAMBIÉN Advierten sobre el efecto peligroso de la retroalimentación climática

Con un estado de salud complicado se decidió derivarla al Hospital Piñeiro donde fue operada pero finalmente falleció

La causa está a cargo de la Unidad Flagrancia Oeste, y Barboza que quedó detenido e imputado por el delito de lesiones en contexto de violencia de género, fue liberado por la jueza María Fernanda Botana, pese al pedido de la fiscal. Tras la confirmación de la muerte de la joven, la fiscal volvió a pedir la detención del novio ante la Cámara de Apelaciones y cambiará en las próximas horas la caratula de la causa. MC/GO/SPC NA