El escritor y periodista Enrique Symns, secretario de redacción de la revista El Porteño y fundador de la icónica Cerdos y Peces, una de las publicaciones más importantes del regreso de la democracia, murió hoy a los 77 años. Symns fue uno de los exponentes escritores contemporáneos más influyentes del denominado periodismo gonzo en la Argentina, cronista de la llamada cultura urbana y el under porteño especialmente en la década del ochenta.​ "Partió mi amigo hacia el más allá. Falleció hoy Enrique Symns, el irreverente periodista que marcó a fuego a toda una generación a base de un periodismo distinto, contestatario en plena década del 80, enfrentado a toda la carga que aún dejaba secuelas tras una nefasta dictadura militar", tuiteó Sebastián Duarte "Él rompió con el contexto. Periodismo de calle, fuera de lo convencional incluyendo a los más discriminados dentro de una sociedad pacata: la gente de la calle, la noche profunda, los sótanos, las travestis, los actores y actrices, los músicos por fuera de los márgenes de establishment, el arte retorcido y liberador fue lo que defendió y lo que difundió", agregó, antes de detallar que "la diabetes" fue el "gran demonio" de Symns, "que lo perturbó durante años" y que "los excesos no ayudaron, dejando expuesto a un cuerpo castigado". Symns había nacido en Lanús en 1945, vivió en Brasil y Europa antes de volver a la Argentina para sumarse a El Porteño. Se especializó en la cultura under y desarrolló un estilo más exacerbado del Nuevo Periodismo, que tenía como gran figura en Estados Unidos a Hunter Thompson. Su gran obra, la mítica Cerdos y Peces, que fundó en 1983 continuó hasta 1987 y después tuvo reediciones esporádicas. Contó con las plumas de Ricardo Ragendorfer, el Indio Solari (que escribía bajo seudónimo;), Tom Lupo, Pipo Lernoud, Osvaldo Baigorria, Lalo Mir y Alfredo Rosso, entre otros. A lo largo de su carrera, Symns publicó ensayos, novelas como La banda de los chacales (1987), guiones de teatro y su autobiografía El señor de los veneno (2004). También integró el grupo musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como monologuista. NA/SPC NA