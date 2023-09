El empresario de la construcción Juan Chediack, de 69 años, murió esta mañana en el Hospital Central “Ramón Carrillo” de la ciudad Capital de San Luis, luego de que la avioneta en la que viajaba se accidentó cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto provincial, consecuencia de lo cual también falleció anoche el piloto.

El expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) se encontraba internado en el Hospital Central “Ramón Carrillo”, en estado crítico con politraumatismo grave y con quemaduras corporales del 80 por ciento, y desde el centro de salud confirmaron que la muerte del empresario ocurrió a las 10.

Anoche también se informó la muerte de Esteban Asprella, de 36 años, quien piloteaba la aeronave donde viajaba junto a Chediack y Juan Ignacio Bilasio Barbeito.

Asprella estaba internado en Cuidados Críticos del Hospital "Ramón Carrillo" con pronóstico reservado, presentaba quemaduras profundas de aproximadamente 90 por ciento de superficie corporal y vía aérea, con asistencia respiratoria mecánica, y falleció pasadas las 21 de ayer.

En tanto, el tripulante Bilasio Barbeito permanece internado en el mismo sector con politraumatismo grave, quemaduras del 44 por ciento de la superficie corporal y compromiso grave de la vía aérea con fractura de pelvis inestable.

Las causas del accidente de la nave Beechcraft G36 Bonanza identificada con la matrícula LV-GLQ, aún se intentan determinar, pero se presume que se debió a las fuertes ráfagas de viento, que por momentos alcanzaban los 100 kilómetros en San Luis, cuando intentó aterrizar ayer en el Aeropuerto “Brigadier Cesar Raúl Ojeda”.

En el lugar del hecho trabajó la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Bomberos y personal sanitario que trasladaron a los tres heridos al Hospital Central “Ramón Carrillo”.

Los fuertes vientos afectan desde ayer la ciudad de San Luis, según la Red de Estaciones Meteorológica (REM) de la provincia, que por momentos alcanzaron los 125 kilómetros por hora en la localidad de Donovan, a 10 kilómetros de la capital puntana.

Chediak y Cristina Kirchner

Chediak fue presidente de la CAC entre 2014 y 2016 y en ese último año reconoció que la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López "sabían que había empresas que cobraban antes que otras".