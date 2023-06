Miles de mujeres se expresaron este sábado en distintos puntos del país, a ocho años de la primera marcha denominada "Ni una menos", para denunciar los hechos de violencia. Bajo el lema "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Con este Poder Judicial no hay Ni una Menos", hubo distintas movilizaciones, con epicentro en el Congreso de la Nación, donde se leyó un documento consensuado. "A 40 años de recuperar la democracia, decimos: ¡No hay democracia con un Poder Judicial al servicio del poder económico y conspirando contra la organización social y política, criminalizando a sus referentes; no hay democracia con deuda externa ni bajo el control del Fondo Monetario Internacional (FMI); no hay democracia con estos niveles de pobreza; no hay democracia si se persigue y estigmatiza la protesta social!", indica el texto. En ese sentido, señala que "los transfeminismos populares dejamos en claro que esta Justicia no es nuestra, y si no es para todes, no es justicia. Por eso exigimos una reforma judicial transfeminista, plurinacional e interdisciplinaria!". "Queremos una justicia democrática y con participación popular, y en la que se garantice escucha a las víctimas, se construyan respuestas que responsabilicen a quienes cometen daños y repare a las víctimas", agrega el comunicado. Por otra parte, el colectivo pidió también el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y la destitución de sus integrantes parra lograr "una nueva composición federal y con diversidad de género". También se hizo mención al caso de la actriz Thelma Fardín, quien estuvo en la marcha: "Decimos 'Yo te creo, hermana'. Frente a los que nos quieren sumisas y calladas, estamos hermanadas y en colectivo, no van a tener nunca más nuestro miedo ni nuestro silencio". Por su parte, el presidente Alberto Fernández sostuvo en su cuenta de la red social Twitter que "Ni una Menos trascendió las fronteras de nuestro país y se convirtió en símbolo de una lucha histórica. Construir un mundo sin violencias es nuestro deber". "Fueron las mujeres y el colectivo LGBTI+ quienes alzaron la voz contra la desigualdad, pero es tarea de todes repensar las conductas de nuestra sociedad. Desde el Gobierno, acompañamos esta lucha con políticas concretas para erradicar el machismo y sus peores consecuencias", añadió el Jefe de Estado. El 3 de junio de 2015 fue la fecha límite, cuando miles de mujeres se expresaron públicamente por el aumento de los femicidios cotidianos. El caso que encendió las protestas fue el femicidio de Chiara Páez, la joven de 14 años, embarazada y asesinada por su novio de 16, Manuel Mansilla, en la localidad santafesina de Rufino

Una convocatoria lanzada a través de las redes sociales derivóen la primera movilización masiva, reuniendo a más de 500 mil personas en todo el país. Desde entonces y hasta mayo de este año, según pudo relevar el observatorio "Adriana Marisel Zambrano", que dirige la organización feminista La Casa del Encuentro, se registraron un total de 2.554 femicidios, entre ellos 214 vinculados y 58 transfemicidios. En 2023, y durante los primeros cuatro meses del año, se registró casi un femicidio por día, con 116 víctimas fatales, según el mismo informe. Se dividen en 103 femicidios y trans/travesticidios, los cuales se concretaron entre el 1 de enero y 30 de abril. Por su parte, el Registro de Femicidios de la Corte Suprema en 2022 registró 252 víctimas fatales por violencia de género. LG/MAC NA