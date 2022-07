Una productora de filmación fue multada y se la denunciará penalmente por hacer trabajar en una filmación a un niño de 11 años sin el correspondiente permiso de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti), informó la cartera laboral bonaerense.

Los inspectores de la Copreti constataron, tras una denuncia del Sindicato de Actores, que un niño de 11 años trabajaba en un set de grabación en la localidad bonaerense de Hudson, partido de Berazategui.

La productora no contaba con el permiso para que el niño pudiese trabajar en la filmación y procedió a infraccionar al empleador, acta que posteriormente fue remitida a la Copreti para avanzar con la correspondiente denuncia penal

“En nuestro país está prohibida la contratación de mano de obra infantil por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, fijado en 16 años, pero existen algunos regímenes con excepciones, siempre y cuando los lugares donde los niños y niñas se desempeñen cumplan con las condiciones necesarias para el desarrollo de las tareas”, se indicó desde la cartera.

MIRÁ TAMBIÉN Robaron un mono del ex zoológico de La Plata

En este sentido, señalaron que el Ministerio de Trabajo “tiene un fuerte compromiso en pos de la erradicación del trabajo infantil en todas sus formas” y se indicó que en “los últimos años se dieron diferentes estrategias tanto para difundir los derechos de los niños y niñas, las obligaciones de los empleadores y realizó numerosas inspecciones para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes”.

Desde el Gobierno bonaerense destacaron que si bien “la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño reconoce y promueve el derecho de los niños y las niñas a participar en la vida cultural y artística”, indicaron también que “considera prioritaria su protección contra cualquier tipo de trabajo que pueda dificultar su educación o ser nocivo para su desarrollo”.

En esa línea, expresaron que en territorio bonaerense “existe un marco normativo para el trabajo infantil artístico” siempre que “sean protegidos sus derechos, dejando constancia del carácter excepcional y con la necesidad por parte de los empleadores de solicitar expresamente los permisos”.

Se informó que los empleadores deben cumplir una serie de normas: los permisos se otorgan con carácter restrictivo y son individuales para cada niño/a, con su nombre, DNI y estipulando la fecha, horario y locación de su trabajo.

MIRÁ TAMBIÉN Sileoni: La pobreza es un notable obstáculo educativo

Además, se indicó que las jornadas no deben superar el máximo de 6 horas diarias, no pueden ser nocturnas ni en horario escolar, deben estar siempre acompañados por un familiar o responsable y no pueden realizar tareas penosas, peligrosas e insalubres de ningún tipo.

Dicha autorización puede ser gestionada íntegramente de manera online desde la página web

https://www.trabajo.gba.gov.ar/proteccion-de-trabajo-infantil-artistico

La Copreti es el organismo encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y la evaluación de los contenidos y situaciones en los que se exhibirá la imagen del niño o niña, a fin de verificar que los mismos no atenten contra su integridad biopsicosocial y se respete el legítimo deseo de participación. (Télam)