Varias mujeres indígenas canadienses declararon ante el comité de derechos humanos del Senado que fueron forzadas a recibir procedimientos de esterilización después de dar a luz en hospitales, informó el periódico Globe and Mail. Dos de las tres denunciantes principales relataron esta semana sus experiencias al comité en una demanda colectiva propuesta en nombre de las mujeres indígenas que aseguran haber sido esterilizadas a la fuerza en Saskatchewan, según un reportaje del periódico. Una de ellas, una mujer de etnia Cree de 49 años, llamada Sylvia Tuckanow, afirmó que fue esterilizada contra su voluntad tras dar a luz en julio de 2001 en Saskatoon. Aseguró que no firmó ningún formulario de consentimiento y que, después del procedimiento, sintió que no era una "mujer completa". Los parlamentarios canadienses escucharon previamente el testimonio de expertos sobre la esterilización forzosa y bajo coacciones de mujeres indígenas. En 2021, el comité de derechos humanos del Senado emitió un informe manifestando que la prevalencia de la esterilización forzosa fue subestimada e invisibilizada. El informe añade que otros colectivos vulnerables y marginados, además de las mujeres indígenas, también se vieron afectados, como las mujeres con discapacidad e internas en residencias, según el periódico

Xinhua-NA. NA