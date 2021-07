Una mujer de 37 años fue detenida luego de que, provista de un matafuego, causara importantes daños a una camioneta de alta gama estacionada en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe. El episodio, que fue captado por un vecino desde un edificio en imágenes que este domingo se viralizaron, se produjo anoche en el bulevar Gálvez al 1.400, de esta ciudad. Las imágenes muestran como la mujer de cabellos rubios, que lucía jeans, botas y saco de color rojo, ingresó al vehículo y tomó un matafuego. Enseguida, arremetió contra el parabrisas, los cristales de las puertas, las ópticas, la trompa y los espejos laterales de la camioneta BMW X3 de color blanco. En un momento, la agresora se subió al techo del vehículo con el fin de provocarle daños en el techo corredizo. En ese momento acudió al lugar un hombre que se identificó como el hijo del dueño de la camioneta, quien insultó a la agresora y amenazó con golpearla.. "No te pego porque sos mujer, si fueras hombre ya te hubiera cagado a trompadas", le gritó, según se escucha en el video que grabó un vecino de la cuadra. Enseguida llegaron también policías que comenzaron con el intento de persuadir a la mujer para que baje del auto, aunque no tuvieron éxito. "Es mi padre el dueño de la camioneta, mirá cómo destruyó una camioneta de 10 millones de pesos", se le escuchó decir al hombre.- Finalmente, la agresora fue detenida por cuatro policías y llevada a la comisaría local. La fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Lucila Nuzzo, ordenó realizarle exámenes toxicológicos a la mujer y que se le forme una causa como presunta autora de los delitos de "daños y atentado y resistencia a la autoridad". También pidió el secuestro de todas las imágenes existentes de las cámaras de videovigilancia de la vía pública. Por el momento no habían trascendido las causas de la agresión, aunque se supo que la mujer tendría alguna vinculación con el dueño de la camioneta, un hombre de unos 70 años. AMR NA