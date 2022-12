La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, visitó hoy a María Ovando en la Unidad Penal V de Posadas, donde pidió que se “incorpore la perspectiva de género en el análisis de todo el caso” y que la mujer, condenada a 20 años de prisión por presuntamente haber permitido o no haber impedido los abusos sexuales de dos niñas de su familia, pueda seguir el proceso judicial en su casa, ya que no hay una sentencia firme.

"Vine a expresarle mi respaldo, para decirle que no está sola, que el movimiento feminista y que las organizaciones de derechos humanos de Misiones la acompañan, y por supuesto yo también”, dijo Mazzina, quien cumple una agenda oficial en la provincia y es la primera ministra del área en visitar a la mujer.

“Estoy en Misiones no solo acompañándola, sino también pidiéndole a la justicia su excarcelación", resaltó la ministra.

Recordó que Ovando “es madre de 12 hijos e hijas, sufre persecuciones y hostigamiento del Poder Judicial de Misiones desde hace 11 años. Yo creo firmemente que este ensañamiento con María tiene que ver por tres razones: ser mujer, ser pobre, y que claramente no pudo cumplir con el mandato de maternidad y cuando logra defenderse por una acusación falsa, ese ensañamiento es puramente patriarcal”, remarcó Mazzina.

“María no sabe leer, no sabe escribir, fue víctima de distintos maltratos y abusos en su infancia, fue madre adolescente, es una mujer que creció, que vivió, que crió a sus hijos en condiciones de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidad y su historia tiene vulneraciones de todo tipo, ausencias de todo tipo y tenemos un Poder Judicial que está lejos de contemplar estas condiciones, que son condiciones sociales, culturales, económicas y que la condenaron dos veces por mala madre”, expresó la funcionaria.

En 2012, Ovando fue juzgada y absuelta -tras haber estado un año y media presa- por "abandono de persona agravado por el vínculo" tras la muerte de su hija de 3 años a consecuencia de un cuadro de desnutrición, la que falleció en sus brazos mientras intentaba llegar a un hospital de la zona de Eldorado, distante 200 kilómetros de la capital provincial.

En esta nueva causa, el 28 de octubre del 2020 el Tribunal Penal 1 de Eldorado la condenó a 20 años de prisión por presuntamente "haber permitido o no haber impedido el abuso sexual" de las niñas de su familia.

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad presentó un amicus curiae ante la Justicia de Misiones "solicitando la excarcelación de María, para que ella pueda esperar el proceso judicial en libertad o al menos que se le otorgue la prisión domiciliaria”.

“María tiene que esperar el proceso judicial en su casa y esto debe ser así por varias razones. Primero, porque no hay una sentencia firme, la prisión preventiva es una medida excepcional y en este caso no se cumplen los requisitos para que Ovando no esté en prisión preventiva, porque no hay ningún motivo para pensar que pueda entorpecer el proceso judicial o fugarse”, indicó.

En cuanto al estado de salud de la mujer, detalló que "es delicado y se viene agravando a causa del encierro. Ella tiene diabetes y en el penal no están dadas las condiciones para que pueda recibir un tratamiento adecuado, y encima está a 200 kilómetros de su casa, está alejada de su familia, lo cual es una barrera para que María pueda estar acompañada, pueda recibir visitas, pueda recibir un tratamiento médico”.

“Entonces pedimos que se valore la prueba con perspectiva de género en función de todos los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, que se considere la historia de vulneraciones que sufrió María desde su infancia y a lo largo de su vida”, resumió Mazzina los ejes del amicus.

Este martes, también la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia de Nación, Gabriela Carpineti, solicitó a la Justicia misionera que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria a María Ovando.

Carpineti hizo el pedido ante el Tribunal Penal de Eldorado, que juzgó a Ovando.

El 23 de febrero de 2021, Ovando había sido liberada con algunas restricciones, hasta que la sentencia dictada en su contra quede firme, por resolución del juez Correccional y de Menores 2 de la Primera Circunscripción Judicial de Misiones, César Raúl Jiménez, que hizo lugar a un habeas corpus presentado en diciembre del año pasado por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Un día después, la fiscal María Laura Álvarez apeló la excarcelación otorgada por el juez Jiménez ante la Cámara de Apelaciones y Ovando volvió a la cárcel.

En ese marco Carpineti recordó a esta agencia que "se encuentran por resolver varios recursos de apelación a la sentencia dictada por el Tribunal, entre ellos uno que lleva la firma del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel".

Carpineti solicitó una audiencia a la presidenta del Tribunal. "No me la dieron alegando que los recursos aún no fueron resueltos", contó, y aclaró que "no existe ley que diga que no se puede recibir en audiencia a una parte interesada mientras se resuelve un recurso casatorio".

Ante la demora en resolver los recursos, la funcionaria nacional aseguró que "se trata de un sistema perverso de la Justicia de Misiones, que trata de encubrir la pobreza estructural y desvincular de sus hijos a madres en situación de pobreza extrema".

La solicitud de morigerar la detención de Ovando incluye el monitoreo con tobillera electrónica para el control de cumplimiento de la prisión domiciliaria. (Télam)