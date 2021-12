Millones de personas, incluyendo las superestrellas Shakira y Kim Kardashian, reclaman clemencia para un camionero de origen cubano, que fue condenado a 110 años de prisión en Estados Unidos por causar la muerte de cuatro personas y colisionar a 28 vehículos.

Más de 4,6 millones de personas han solicitado en la plataforma Change.org que intervenga el gobernador de Colorado, Jared Polis, para conmutar la condena a 110 años a Rogel Aguilera Mederos, un inmigrante cubano que en abril de 2019 colisionó el camión que conducía contra 28 vehículos y causó cuatro muertes en una carretera interestatal cerca de Denver, informó la agencia de noticias AFP.

"Rogel Lazaro Aguilera-Mederos tiene un reporte de tránsito limpio y no tiene nada en su ficha criminal", afirma la solicitud destinada al gobernador Polis, y al poder judicial.

"Este accidente no fue intencional, no fue un acto criminal de parte del conductor", agrega la petición que demanda, además, que sea responsabilizada la compañía de transporte y no el camionero.

MIRÁ TAMBIÉN El rompehielos Almirante Irízar será equipado como plataforma de oceanografía antártica

El gobernador Polis dijo este martes que recibió una petición y que su equipo legal está revisándola.

Hoy, la cantante colombiana Shakira reclamó en las redes sociales apoyo para que se reconsidere la situación del joven camionero: "debemos seguir presionando para que no se cometa una injusticia tan grave como esta", señaló.

Click to enlarge A fallback.

A su vez, Kardashian tuiteó "él no estaba borracho o en drogas, sus frenos fallaron", cuestionando la sentencia que un juez del estado de Colorado impuso a Aguilera-Mederos.

Kardashian, que se está formando para ser abogada, agregó: "Las leyes en Colorado tienen que cambiar, y esto es tan injusto".

MIRÁ TAMBIÉN La lista de imputados por estrago doloso agravado en la caída del avión de Austral

Aguilera Mederos fue sentenciado el 13 de diciembre a 110 años de prisión, y ayer, el fiscal del Primer Distrito Judicial de Colorado, Alexis King, presentó una moción para que el tribunal fije una audiencia para revisar la sentencia.

Aguilera-Mederos argumentó luego del accidente que los frenos del camión que transportaba madera no respondieron.

"Estoy suplicando por perdón", dijo el chofer en lágrimas ante el tribunal la semana pasada.

Los cuatro fallecidos en el accidente tenían entre 24 y 69 años.

La fiscalía afirmó durante el juicio que el chofer no tomó medidas para evitar el accidente. "El meditado veredicto del jurado refleja la solidez de la evidencia presentada y reconoce el daño causado a las víctimas. La sentencia - solicitamos el mínimo - está dentro de lo previsto por la corte y refleja el juicio de la legislatura", escribió el fiscal Alexis King en un comunicado.

Sin embargo, tres días después del veredicto, King presentó la moción ante el tribunal para convocar a una audiencia en la cual se reconsidere la sentencia. (Télam)