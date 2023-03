Miles de manifestantes pertenecientes a agrupaciones feministas, políticas y sociales conmemoraron hoy el Día Internacional de la Mujer (8M), que incluyó diferentes movilizaciones, actos y otras actividades, entre ellas una marcha y concentración frente al Congreso de la Nación.

La marcha hacia el Congreso colmó desde las 16 las siete cuadras que separan la Avenida de Mayo de la avenida 9 de Julio con cantos, pancartas y hasta tatuajes que reivindicaban derechos y conquistas, en el marco de un nuevo Paro Internacional de Mujeres.

La movilización convocada desde el colectivo "Ni Una Menos" reunió a organizaciones sociales, políticas y sindicales, y también a miles de mujeres y disidencias que se sumaron solas, en parejas, con amigas o en familia.

A pesar del calor que agobiaba a los manifestantes en las veredas con sombra o dentro de los quioskos para comprar bebidas frías, caminar en la Avenida de Mayo se volvía muy complicado por la cantidad de personas que pasadas las 17.30 todavía continuaban arribando a la zona.

En las fachadas se repetían pintadas con consignas sobre la igualdad de oportunidades laborales, junto a afiches que reclamaban justicia por víctimas de femicidio o la aparición con vida de jóvenes desaparecidas; en tanto que en las banderas de organizaciones cómo "La Poderosa" reclamaban por el proyecto de Ley que busca garantizar un ingreso a las cocineras de comedores comunitarios.

Las columnas de organizaciones como el Movimiento Evita, el Movimiento Popular La Dignidad, la Corriente Clasista Combativa, la Martín Fierro o la Cámpora sumaban la música de bombos y redoblantes, mientras que diversos artistas populares hacían espectáculos de malabares, danza o tango a lo largo de la concentración.

Fanny, una inmigrante boliviana que encabeza un comedor comunitario en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, afirmó en diálogo con Télam: "yo hace tiempo que venía con el comedor y no me había metido en la discusión del feminismo porque pensaba que no era algo urgente, pero el año pasado compañeras del Movimiento Evita me insistieron para que viaje al Encuentro Nacional de Mujeres y eso me cambió la cabeza".

"No es que yo no identificara antes lo que pasaba cuando fajaban a una vecina en el barrio o el miedo de nuestras hijas a volver de noche, pero creía que teníamos que concentrarnos en la urgencia del hambre; en el encuentro me di cuenta que éramos muchas de todo el país en la misma y cuando volví empecé a charlar de estas cosas con mis vecinas y por eso hoy vinimos todas juntas", añadió.

Camila, una estudiante secundaria que llegó con sus compañeras de escuela desde el barrio porteño de Liniers, dijo a Télam que "el año pasado ya nos habíamos organizado para venir por nuestra cuenta, y este año decidimos volver, para nosotras estar acá es importante porque la marea verde de la legalización del aborto la vimos por la tele y todavía no nos dejaban venir porque decían que éramos chicas".

"No se trata sólo de la Educación Sexual Integral que tenemos que tener como corresponde en la escuela o de los métodos anticonceptivos o de los noviazgos violentos; todo eso es parte de la lucha, pero nosotras pronto vamos a empezar a buscar trabajo, y lo que queremos son oportunidades que no nos limiten por ser mujeres, y aprendimos que eso se gana acá en la calle", completó.

Romina, una empleada administrativa que vino con su beba de 8 meses, dijo a Télam: "soy una trabajadora que está en blanco en un ámbito laboral en el que me reconocen mis derechos y lamentablemente eso en Argentina todavía es un privilegio; por eso vine, porque hay millones de mujeres que tienen que elegir si ser madres o trabajar y eso tiene que acabarse".

"Mi pareja y yo tenemos trabajos estables y bien remunerados, y familias que nos apoyan en el cuidado de nuestra beba; pero hay muchas mujeres que no tienen nada de eso que debería garantizar el Estado, y así como la legalización del Aborto se parió en la calle, con esto también tiene que pasar lo mismo", finalizó.

Sobre la esquina de 9 de Julio y Avenida de mayo, la agrupación "Madres de víctimas de trata" se concentró en el lugar bajo el lema "los prostíbulos son terrorismo de estado", donde montaron una gran bandera con las fotos de diferentes mujeres víctimas de trata.

Una de las mujeres que estaban en ese espacio era María López, de la localidad Almirante Brown, que desde hace 10 años lucha por la aparición de su hija Ailén.

"Estos 10 años representan una lucha constante en donde lamentable no somos escuchadas por la justicia por varios factores tanto judiciales como políticos".

Y agregó "nosotras luchamos para que ninguna piba más sea víctima de la prostitución".

En las calles del centro porteño había una variedad de pintadas sobre el asfalto con frases como "existo porque resisto" o "aplicación de la Educación Sexual integral".

En el acto realizado frente al Congreso, el Colectivo Ni Una Menos, junto a otras organizaciones de todo el país, emitieron un documento conjunto bajo el título "Con esta justicia no hay derechos ni democracia. La deuda es con lxs trabajadorxs" en el que aseguraron que "¡no hay democracia con un Poder Judicial al servicio del poder económico; no hay democracia con deuda externa ni bajo el control del FMI!".

Allí afirmaron que "paramos y nos movilizamos frente a la agudización de la crisis económica, frente al avance de la inflación, el aumento de la precarización laboral y la desocupación que a nosotras y nosotres nos afecta triplemente".

Y agregaron que "las consecuencias del pago de la deuda con el FMI, contraída por el gobierno de Mauricio Macri, siguen recayendo de manera diferencial sobre las mujeres, las lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries; y hoy afectan al pueblo entero que vive de su trabajo".

También advirtieron que "cada vez se evidencia más el vínculo entre los poderes económicos concentrados y el Poder Judicial y su intervención directa en la vida cotidiana de los sectores más precarizados cuando interponen recursos a favor de las corporaciones y en detrimento de nuestros derechos".

Apoyaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al denunciar el "intento de magnifemicidio, la falta de investigación del hecho y su posterior proscripción. La derecha no sólo busca volver a gobernar, sino que pretende quebrar al movimiento popular y su voluntad emancipatoria".

Y relacionaron este hecho con "el aumento de la persecución a las luchadoras populares con apertura de causas judiciales y allanamientos a las organizaciones sociales", así como el intento de disciplinamiento con la detención de cuatro mujeres mapuche de Villa Mascardi y la continuidad del hostigamiento judicial contra Milagro Sala.

Luego se refirieron a la "violencia económica y política de las corporaciones" de los "medios de comunicación concentrados -en estrecha relación con los poderes económico, político y judicial-", que se "encargan de instalar discursos de odio, estigmatizan la protesta social y la participación política".

"No hay democracia bajo tutela del FMI, tampoco hay democracia si se sustenta en pactos mafiosos patriarcales; por eso salimos a las calles a exigir una democracia que enfrente a los poderes coloniales, internos y externos, que nos quieren disciplinar", afirmaron. (Télam)