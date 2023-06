(Por Alicia Alvado) Desde que me acuerdo en el pueblo lo llamaban a mi papá "padre Alvado", lo que durante mucho tiempo me molestó por motivos que fueron variando con el tiempo.

Cuando era chica pensaba "¡es mi papá y de mi hermana, no de todo el pueblo!". De más grande, cuando todavía me avergonzaba un poco el pasado como cura de mi viejo, Jaime Alvado, me molestaba el recordatorio implícito en ese apelativo cariñoso producido 20, 30 y hasta 40 años después de una deserción que pareciera que la comunidad nunca asimiló del todo.

Hoy, cuando ya he superado la edad que él tenía cuando se jugó por mi vieja y cuando ya ha transcurrido un año de su muerte, cualquier referencia a mi papá no hace más que aumentar mi gratitud y mi enorme orgullo por la profunda valentía con que dejó de lado su sentida vocación de cura para vivir una gran historia de amor.

Pero también por sus enormes agallas para quedarse a vivir en el pequeño pueblo donde había ejercido como cura y para criarnos casi en soledad cuando mi vieja falleció siete años después de la boda.

Para mí no fue nada fácil tener un viejo cura, porque en diferentes momentos de la vida se hicieron presentes insidiosos prejuicios, preguntas incómodas, opiniones no pedidas, comentarios desafortunados. Reconforta saber que hoy los tiempos han cambiado mucho.

Con motivo de esta nota he tenido la oportunidad de conversar por primera vez con otros hijos e hijas de excuras para quienes el pasado vocacional y laboral de sus padres es uno más entre múltiples posibilidades, todas igualmente válidas.

Ellos saben que no hay nada pecaminoso, ni prohibido ni reprochable en esos "volantazos" que supieron dar sus padres en sus vidas para ser honestos con ellos mismos y vivir una vida más plena; y la sociedad felizmente acuerda con ellos. (Télam)