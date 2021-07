La Policía busca intensamente al ex novio de una mujer de 36 años cuyo cuerpo fue encontrado con signos de haber recibido golpes en un sector del Cerro La Gloria, en la ciudad de Mendoza. El cadáver de Griselda Guerra fue hallado este domingo con marcas de haber recibido golpes en la cabeza, además de rastros de haber sido devorado en parte por animales silvestres. Según la información difundida por el portal del diario Uno, el viernes en la noche la mujer salió de su casa del barrio René Favaloro para realizar una compra en una despensa y desde entonces no regresó a su casa. El domingo por la tarde, un hombre que paseaba perros se topó con el cuerpo de la mujer en un predio perteneciente al colegio El Bosque, situado tras el cerro de La Gloria. En un primer momento, al arribar la Policía al lugar, se pensó que el cuerpo carcomido por animales podía pertenecer a Abigail Carniel, una joven de 18 años que desapareció en Las Heras el 15 de abril último. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada rápidamente porque las primeras pericias arrojaron que la muerte se había producido poco tiempo atrás. Enseguida se identificó a la fallecida como Griselda Guerra, quien presentaba rastros de haber recibido golpes en el rostro y parte del cráneo, los que le habrían provocado el deceso. Tras la identificación y la recolección de testimonios entre familiares y allegados de la mujer fallecida, efectivos policiales se dirigieron a la casa de la ex pareja de la víctima, pero el hombre no estaba allí y se encuentra prófugo. La principal hipótesis es que la ex pareja de Guerra la sorprendió y atacó cuando salió de la casa para realizar la compra. En el caso tomó intervención la fiscal Claudia Ríos, quien ordenó una serie de diligencias para dar con el sospechoso y esclarecer el crimen. AMR/OM NA