El cuerpo de una mujer fue encontrado hoy a la mañana en la localidad mendocina de San Martín y si bien el fiscal no confirmó hasta el momento si se trata de Agostina Trigo, la joven de 22 años de quien no se sabía nada desde el domingo último, familiares dijeron que se trataba de ella por la ropa con la que fue hallado el cadáver

El hallazgo ocurrió este miércoles dentro de un galpón abandonado en la calle Robert y Carril Norte, adonde la Policía provincial llegó en medio del operativo de búsqueda de la joven desaparecida el pasado domingo cuando salió de su casa por un trabajo de niñera que le habían ofrecido. "No estamos en condiciones de confirmar que es el cuerpo de la joven, pero tenemos muchos indicios que nos llevan a pensar que el cuerpo que encontró la Policía se trataría de Agostina. La ropa fue reconocida por la abuela pero aún no hay prueba científica que va a ser la que nos va a terminar de confirmar que definitivamente es", comentó el fiscal Oscar Sivori ante la prensa. Y agregó que aún no se pudo hacer el cotejo de huellas dactilares porque se están preservando las manos porque aparentemente la joven se defendió y tendría material genético entre sus manos que los podrían llevar al autor del femicidio

"Todo ataque a una mujer es un hecho aberrante. Estamos frente a un hecho muy violento, pero estamos trabajando", sostuvo el fiscal

Agostina Trigo, madre de un nene de 4 años, salió alrededor de las 19:30 del domingo de su casa de San Martín para concretar un trabajo que había conseguido a través de Facebook. Según contó la familia a los investigadores, se trataba de un trabajo de niñera que un camionero le ofreció para cuidar a su hijo de 4 años. La causa por el hallazgo del cuerpo está a cargo del fiscal Martín Scattareggi, quien se hizo presente en el lugar. GO/PT/SPC NA