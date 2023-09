El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta mañana un alerta naranja por tormentas fuertes para Entre Ríos y alertas de nivel amarillo por vientos y tormentas de menor intensidad para la ciudad de Buenos Aires y gran parte del territorio bonaerense, Corrientes y Santa Fe, mientras que también rigen alertas por viento en sectores de Chaco, Santiago de Estero, Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza, y por viento Zonda en el noroeste del país y la región de Cuyo.

Este lunes también regía un alerta amarillo por nevadas, algunas fuertes, para la cordillera de Mendoza y Neuquén, donde se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros diarios.

El único alerta naranja del país vigente hoy comprendía a la mayor parte de Entre Ríos, con excepción del sector suroeste, según reportó el organismo nacional.

La provincia será afectada por lluvias y tormentas de intensidad fuerte o severa que pueden estar acompañadas por ráfagas intensas, actividad eléctrica fuerte, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, por lo que el SMN recomendó permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse lejos de artefactos eléctricos; evitar el uso de teléfonos con cable; en caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo; evitar circular por calles inundadas o afectadas; y si hay riesgo de que el agua ingrese en las viviendas, cortar el suministro eléctrico.

El nivel naranja implica "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", explicó el SMN.

Por tormentas de menor intensidad regían alertas de nivel amarillo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores; la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, con excepción del sector sur; el centro y sur de Corrientes, el suroeste de Entre Ríos, y el este de Santa Fe.

Esta tarde esas zonas serán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes, acompañadas por fuertes ráfagas, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos con valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.

En tanto, la Municipalidad de La Plata estableció el Nivel de Atención del Riesgo (NAR) "amarillo" por tormentas y dispuso tareas de prevención y monitoreo, se informó en un comunicado.

Según indicaron desde la Dirección de Hidrometeorología de la comuna, "en la mañana de hoy, se activarán tormentas de variada intensidad y corta duración en el noreste bonaerense".

Entre las recomendaciones, el SMN pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Por otro lado, se encontraba vigente un alerta amarillo por viento para todo el territorio las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa y San Luis.

También incluía a la ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia de Buenos Aires, Chaco, Mendoza, y el sur de La Rioja, indicó el SMN.

El área se verá afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

En tanto, las zonas cordilleranas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h.

Mientras que sobre las áreas que comprenden a las provincias de San Luis, Mendoza, del noroeste de Córdoba y del este de La Rioja se esperan vientos del sector sur con intensidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas de alrededor de 70 km/h.

Por el nivel amarillo que implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", el SMN pidió a la población evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

Por último, el SMN emitió hoy otro alerta amarillo por viento Zonda con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h para el oeste de Jujuy y Salta, el centro de Catamarca, la mayor parte de La Rioja y el norte de San Juan.

Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de baja humedad relativa, por lo que el SMN recomendó mantener cerradas las viviendas de la manera más hermética posible. (Télam)