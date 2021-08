Cerca de medio centenar de niños y niñas en edad escolar participan de las actividades de la primera sede de proyecto CERCA (Centros Educativos y Recreativos Comunitarios de Aprendizaje) que comenzó a funcionar este año en el Centro Cultural "La Chicharra" del barrio San Norberto, en el partido bonaerense de Moreno.

Unos 45 niños y niñas de diferentes edades concurren de lunes a viernes, bajo la modalidad de burbujas para prevenir los contagios de Covid-19, al espacio en el que seis educadoras los acompañan para fortalecer sus trayectorias educativas y promover su formación a través de distintos recursos artísticos y expresivos.

A través del proyecto CERCA, esta experiencia que antes funcionaba bajo la modalidad tradicional del apoyo escolar se vio potenciada por la adquisición de útiles escolares, libros, juegos didácticos, computadoras y dispositivos tecnológicos que multiplicaron las posibilidades educativas de niños, niñas y adolescentes.

En la misma sede, el centro cultural "La Chicharra" alberga una radio comunitaria, el espacio de primera infancia "Villa Mandarina", talleres culturales para niños y adolescentes, el centro "Casa-Pueblo" que acompaña a jóvenes con consumos problemáticos y el centro de formación docente Néstor Kirchner.

Marisel, una de las docentes que lleva adelante el espacio, contó a Télam: "estoy acá desde junio, antes estaba en otro jardín maternal del barrio que es de esta misma organización, pero cuando surgió esta propuesta me convocaron y me encantó".

"El proyecto CERCA vino como una ayuda a lo que ya estaba que es el acompañamiento escolar en los barrios populares, es un espacio más desestructurado para los niños donde pueden aprender de una manera diferente a lo que hacen en la escuela", remarcó.

En ese sentido enfatizó que "los niños son los mismos que en la escuela y en la casa tienen el mandato educativo de 'hacer la tarea' y que si bien acá los acompañamos con esas tareas también les brindamos un espacio en el que puedan expresarse y aprender desde otros vínculos con esos contenidos o entre ellos mismos".

"El proyecto CERCA le da un marco a ese servicio de apoyo escolar que quizá antes era más informal, y lo consolida con recursos para fortalecer la educación de los chicos; también tiene una propuesta muy fuerte de interactuar con otros actores e instituciones de la comunidad", destacó.

"Acá aspiramos a que los profesores del terciario nos apoyen en la formación del equipo, a que los chicos del CERCA puedan promover la lectura con los más chiquitos del EPI 'Villa Mandarina', y también a que estos mismos chicos puedan contar sus experiencias en la radio que también funciona acá".

Laura Rojas, de 12 años, le dijo a Télam: "vengo desde los 8 años a 'La Chicharra' y desde que vengo al CERCA me divierto con la seño y con mis compañeros, lo que más me gusta es cantar y bailar".

Mónica Mendieta tiene 12 años y también le contó a Télam: "vengo desde hace poco y me gusta porque me ayudan a hacer la tarea difícil que no puedo hacer en casa y llegar con todo completo a la escuela, acá me divierto mucho jugando con la plastilina".

Vanesa tiene 9 años y señaló: "lo que más me gusta es jugar y estudiar con los chicos, es un espacio muy lindo".

Silvina Sánchez, referente de la sede del proyecto CERCA en "La Chicharra", contó a Télam que "este centro cultural comenzó a funcionar en el 2000, primero en una biblioteca y con el tiempo se fueron organizando talleres hasta que surgió la posibilidad del predio actual y se fue armando; siempre trabajamos con niñeces y adolescencias y siempre hubo una necesidad muy importante de apoyo escolar tanto para fortalecer las trayectorias escolares de los chicos como para acompañar a sus familias".

"Las edades con las que se trabaja acá arrancan con el Espacio de Primera Infancia 'Villa Mandarina' que recibe chicos desde los 45 días hasta los 4 años, después el espacio CERCA y los talleres propios del centro cultura reciben a chicos y jóvenes desde los 6 hasta los 20 años, hay un espacio que se llama 'Casa Pueblo' para acompañar a jóvenes con consumos problemáticos y también está el centro de formación docente Néstor Kirchner, que es el primer terciario de gestión social", detalló.

Sánchez apuntó: "nosotros ya veníamos trabajando con apoyo escolar para la comunidad desde hace tiempo, cuando vinieron desde el ministerio a visitarnos lo agradecimos mucho porque hay un pedido histórico de las organizaciones para que el estado nos acompañe en el territorio para fortalecer los trabajos; lo que nos permitió el proyecto CERCA es facilitar el acceso materiales de lectura, computadoras y formación para las compañeras que llevan adelante la tarea, porque esas capacitaciones permiten llevar adelante de una mejor manera la tarea".

"Recibimos un subsidio para materiales e insumos y las compañeras que llevan adelante la tarea, que además son estudiantes del centro de formación que funciona acá, perciben el potenciar trabajo", agregó.

La referente señaló que "ni bien la comunidad se enteró que iba a comenzar a funcionar este espacio de apoyo escolar empezaron a llegar las consultas de cuándo iban a comenzar las inscripciones, porque con la pandemia hubo que discontinuar talleres y cuando se enteraron que acá iba a funcionar este espacio y de todas las cosas que nos había traído la Sennaf (Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia) para los chicos había mucha ansiedad".

"Las chicas que llevan adelante el espacio organizaron una inscripción y se pudo incorporar a cerca de 50 chicos en dos turnos y en burbujas para reducir los riesgos de contagio; además todavía hay varios en lista de espera que esperamos poder incorporar en lo sucesivo", completó.

El proyecto CERCA impulsa la apertura de centros educativos y recreativos de cercanía, en conjunto con organismos públicos y organizaciones de la comunidad, donde niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas podrán encontrar espacios de juego, talleres, fortalecimiento pedagógico, ciencia, arte y otras propuestas pensadas reconociendo las características de cada barrio, sabiendo la importancia de propuestas integrales que amplíen los universos sociales y culturales de la comunidad.

Esta iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) del Ministerio de Desarrollo Social en articulación con la Subsecretaría de Educación Social y Cultural del Ministerio de Educación; cuenta con la participación de referentes territoriales y tiene como prioridad la vinculación con la escolaridad y el acceso a derechos durante la pandemia. (Télam)