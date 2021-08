Rosa Entel, de 81 años, es una de las 2.000 participantes de la convocatoria "Tu historia en el Histórico", cuenta al Museo Histórico Nacional (MHN) el proceso y el "orgullo de ser feminista".

Rosa Entel destaca que, si bien está jubilada, continúa activa "de una manera diferente". Ella vive en el barrio de Palermo, es Licenciada en Servicio social y Psicóloga social, especializada en la asistencia a víctimas de violencia de género, publicó un libro al respecto, la convocan para dar charlas y está a punto de publicar otro libro que escribió junto a sus tres nietas, al que titularon "¿Por qué somos feministas? Un encuentro intergeneracional, lo personal es político".

Su padre y su madre eran rusos, de familia de tradición judía, y llegaron a Argentina a los 12 y 3 años respectivamente. Él se dedicó al comercio, vendía artículos de bazar en Balvanera que repartía en un carro a caballo. Y su madre era ama de casa, "era una familia de origen humilde", señala Rosa. También tiene una hermana, Alicia, y sus abuelos vivían en el barrio de Boedo.

"Yo jugaba a la maestra", dice Rosa, con su hermana y su prima.

Entre los consumos culturales destaca a la radio que usaba para informarse y para sus momentos de ocio, "disfrutaba de los radioteatros como 'Los Pérez García', 'Tarzán', la radio era fundamental, también pasaban ópera, la vida exterior era a través de la radio", recuerda afectuosamente.

Además, Rosa solía ir con su familia al Cine National Palace ubicado en la Av. San Juan, que hoy en día no funciona más.

De los momentos históricos que más la marcaron, Rosa recuerda la muerte de Eva Perón en 1952, "me conmovió profundamente -dice- y eso que mi familia era absolutamente antiperonista, en especial mi papá. Yo tenía 12 años, vivía con mi hermana, mi papá y mi mamá y recuerdo bien que en la radio todas las noches se decía, 'son las 20.25 hora en que Eva Perón pasó a la inmortalidad'".

También Rosa rememora dónde estaba el 16 en junio del '55, "el día del bombardeo a la Casa Rosada, estuvimos refugiados en mi casa, yo era una adolescente tenía 15 años, vivíamos en San Cristóbal".

Durante la última dictadura, Rosa cuenta que si bien estaba enfocada en su vida familiar y laboral, "no sabía lo que estaba sucediendo, pero sentía miedo, mis hijas ya eran adolescentes y me llegaban algunas cosas relativas a ciertas situaciones de personas presas, pero la evidencia espantosa de lo que pasó no la sabía, la supe después".

Cuando se enteró, dice que para ella fue una conmoción enorme, "admiro profundamente a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que son un ejemplo", agrega.

"Otro suceso que me marcó mucho fue el femicidio de Alicia Muñiz que fue en 1987/88, que era una modelo pareja de Carlos Monzón y él la tiró del balcón", detalla Rosa y agrega indignada: "Pensar que hubo gente que lo vitoreaba".

"Cuando me enteré me hirvió la sangre, una conmoción terrible, yo ya estaba trabajando en la temática coordinando grupos de mujeres víctimas de violencia", concluye.

Rosa enviudó a sus 50 años, pero dice orgullosa a Télam "tengo tres hijas, cinco nietos y tres nietas". Además, cuenta que siempre le gustó cantar y actualmente toma clases de canto por zoom.

El fallecimiento de su marido, a quien conocía desde los 14 años, para ella fue "un episodio tremendo que le cambió la vida "la estructura era patriarcal -relata- si bien siempre trabajé cuatro o cinco horas y él siempre me incentivó, el patriarcado estaba incorporado como una costumbre que no se cuestionaba".

Su primer trabajo fue en un centro de salud por el '65 que en ese entonces había fundado el Dr. Oscar Alende en la Provincia de Buenos Aires, "era un proyecto de salud pública muy interesante en un principio -recuerda- hasta que no hubo más presupuesto, luego empecé a trabajar en escuelas como trabajadora social escolar en Lanús durante 21 años".

La palabra feminismo y perspectiva de género Rosa la empezó a usar "hace poco" y el primer NiUnaMenos "fue una marca importante" para ella.

Rosa también trabajó en distintos organismos oficiales y no oficiales como voluntaria para "asistir a mujeres golpeadas", coordinó el primer grupo de mujeres en situación de violencia familiar, publicó un libro sobre eso, armó su propia Asociación civil "Grupo des-pegar vínculos sin violencia" y en la actualidad hace supervisiones.

"Me produce mucho orgullo ser feminista, -señala- es una lucha que está incorporada en mi vida y creo que cuando comenzás con esta mirada, no la abandonás nunca", concluyó. (Télam)