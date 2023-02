La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, firmó un convenio con el gobierno de Catamarca para la implementación en esa provincia del programa Constructoras, que tiene por objetivo la formación y práctica profesional de mujeres y personas LGBTIQ en el rubro de la construcción, informaron fuentes oficiales.

La rúbrica del convenio se dio hoy en horas de la mañana en la sede de la casa de Gobierno de Catamarca y del mismo participaron representantes de la Cámara de Construcción, del Colegio de Arquitectos, del Centro de Formación Profesional de la provincia de Catamarca y las autoridades del gobierno catamarqueño encabezadas por el gobernador, Raúl Jalil.

Según explicaron desde la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de Catamarca, el programa tiene como objetivo "el acceso a la formación y práctica profesional, promoviendo el desarrollo laboral para la autonomía económica de mujeres y personas LGBTIQ".

"Estamos haciendo un gran trabajo para prevenir, para erradicar. Importante también es aclarar que la violencia también es estructural, no la vamos a modificar ni hoy ni mañana, esto nos va a llevar años", dijo Mazzina.

"Todo lo que hacemos en las provincias, en los municipios, lo que hicimos ayer en Catamarca, lo que acabamos de firmar hoy, habla de prevenir, de acompañar, de evitar esas situaciones y también pedir obviamente a la sociedad y a los gobiernos la responsabilidad social y el acompañamiento de todas estas situaciones que son alarmantes son graves y nos preocupan"

En esta línea, la ministra indicó "todo lo que hacemos en las provincias, en los municipios, lo que hicimos ayer en Catamarca, lo que acabamos de firmar hoy, habla de prevenir, de acompañar, de evitar esas situaciones y también pedir obviamente a la sociedad y a los gobiernos la responsabilidad social y el acompañamiento de todas estas situaciones que son alarmantes son graves y nos preocupan", aseguró.

Y agregó: "Si no nos preocuparan no podríamos estar en estos lugares, y por preocuparnos también tenemos que ocuparnos de que cada una de esas situaciones, ya sea en el post que es en el acompañamiento a los familiares de la víctimas de femicidios, transfemicidios; y antes en el acompañamiento, el apoyo psicológico, todas respuestas integrales que damos no solo desde el ministerio de Nación, sino también desde las provincias".

En otro tramo de su alocución, Mazzina aseguró que "las cuestiones de género no solamente tienen que quedar en las áreas de género, o en las áreas de las mujeres, o en los ministerios de las mujeres; sino que es algo trasversal. Es fundamental que todos puedan estar preocupados y ocupados en la temática, en transversalizar la perspectiva de género".

Por su parte, la secretaria de Mujeres, Genero y Diversidad de Catamarca, Ivana Ibáñez señaló en cuanto al programa "sabemos que es un trabajo que viene impartiendo nuestro gobernador Raúl Jalil para poder ingresar al empleo privado y es en ese camino que también estamos construyendo para que se incluya a las mujeres y diversidades". (Télam)