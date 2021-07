En medio de críticas al Gobierno y agradecimientos a Patricia Bullrich, el bailarín y coreógrafo Maximiliano Guerra declinó hoy el ofrecimiento de formar parte de la lista de candidatos porteños por el PRO.

De todo modos, aclaró que tomó la decisión sin dejar de expresar su compromiso con la "defensa de la Democracia, la República y la Libertad" frente a un Gobierno con "rasgos cada vez más autocráticos".

"Es un inmenso honor que una dirigente que ha dado sobradas muestras de compromiso con la causa de la República y la Libertad haya confiado en mí para tales lides", precisó Guerra en uno de los párrafos de la extensa misiva, con el titulo "Nuestro país vive momentos críticos que requieren decisiones y acciones trascendentes".

"Luego de reflexionar he decido seguir su ejemplo y su conducta. Declino también esta candidatura sin renunciar en absoluto a los valores en los que creo que son los que me llevaron y me seguirán impulsando a integrar y fortalecer tanto al PRO como a Juntos por el Cambio", afirmó el destacado bailarín argentino, con una reconocida trayectoria internacional en el mundo de la danza.

"La crisis global, que fue agravada por la manifiesta impericia del Gobierno Nacional para gestionar la pandemia sin dar la más mínima muestra de empatía hacia el padecimiento y el dolor de millones de argentinos, me han hecho ver que es imprescindible profundizar el compromiso que asumí de aportar mi granito de arena a la acción política como la manera más apta para revertir injusticias y cambiar la realidad angustiosa que vivimos", precisó.

Guerra, además, aclaró que antes de comunicar su decisión sintió la "obligación ética, moral y militante de agradecerle" el ofrecimiento de Bullrich, al sostener que fue "un inmenso honor que una dirigente que ha dado sobradas muestras de compromiso con la causa de la República y la Libertad" hubiera confiado en él.

Al fundamentar su paso al costado a una candidatura, afirmó que lo hizo "sin renunciar en absoluto a los valores" en los que cree que "son los que me llevaron y me seguirán impulsando a integrar y fortalecer tanto al PRO como a Juntos por el Cambio".

Dijo estar "convencido" de que su renuncia "facilita la tarea de conformar las listas en la ciudad", y señaló: "La batalla que no podemos dejar de enfrentar en cada rincón del país es en defensa de la Democracia, la República y la Libertad, frente a un Gobierno con rasgos cada vez más autocráticos que despliega estrategias avasalladoras de las instituciones con un grado de fanatismo inaceptable".

A la vez, habló de su compromiso de "fortalecer al PRO Nacional y a Juntos por el Cambio sumando voluntades para volver a ser un país productivo, culturalmente integrado al mundo, y en el que cada argentino pueda realizar todo su potencial". LC/MG/KDV NA