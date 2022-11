Meta Plataforms Inc informó hoy que eliminará más de 11.000 empleos, o el 13% de su fuerza laboral, puesto que la matriz de Facebook duplicó su arriesgada apuesta por el metaverso, mientras ha tenido que lidiar con un mercado publicitario que se desmorona y la inflación más alta en décadas. Los despidos, entre los más contundentes este año en la industria y los primeros en los 18 años de historia de Meta, ocurren luego de miles de recortes de empleos en otras empresas tecnológicas, incluidas Twitter Inc -propiedad de Elon Musk-, Microsoft Corp. y Snap Inc.. Al igual que sus pares, Meta contrató trabajadores agresivamente durante la pandemia para hacer frente a un aumento en el uso de las redes sociales por los consumidores atrapados en casa. Pero el negocio ha sufrido porque tanto anunciantes como consumidores han disminuido sus gastos, ante los costos altísimos y el entorno de elevadas tasas de interés. "No solo el comercio en línea ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de avisos publicitarios han provocado que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que se esperaba", dijo el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en un mensaje a los empleados. "Me equivoqué y asumo la responsabilidad por eso", declaró. En una breve llamada el miércoles a la que Reuters tuvo acceso, un Zuckerberg de ojos rojos se dirigió a los empleados pero no respondió preguntas. Zuckerberg sostuvo que organizaría otra reunión el viernes en la que respondería preguntas. Meta, que alguna vez estuvo valorizada en más de 1 billón de dólares, ahora ronda los 256.000 millones de dólares en valor de mercado, luego de haber perdido más de 70% de esa proporción solo durante este año. Las acciones de Meta subieron un 5,6% el miércoles, luego de que los inversores aplaudieron la cautela de una empresa que ha estado apostado por un futuro en el metaverso con inversiones onerosas que, según el propio Zuckerberg, tardarán una década en rendir frutos. "El mercado está respirando aliviado de que la gerencia de Meta, o Zuckerberg específicamente, parezcan estar prestando atención a un consejo, que es que debes restar algo de fuerza a la creciente factura de gastos", dijo Sophie Lund-Yates, analista de Hargreaves Lansdown. La compañía ahora espera gastos para 2023 de entre 94.000 y 100.000 millones de dólares, en comparación con desembolsos previstos anteriormente en el rango de 96.000 millones y 101.000 millones de dólares. Aún así, una parte importante de recursos se destinará a la unidad Reality Labs responsable de las inversiones en el metaverso. El negocio perdió 9.440 millones de dólares en el lapso de enero a septiembre de este año y se espera que esta brecha crezca significativamente en 2023. (Información de Aditya Soni, Nivedita Balu y Eva Mathews en Bangalore; Información adicional de Paresh Dave en Oakland, California, y Katie Paul en Palo Alto, California. Editado en español por Marion Giraldo) Reuters-NA NA