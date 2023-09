Cientos de personas participaron esta noche de una marcha para pedir justicia por la modelo Silvina Luna y otras personas fallecidas que habían sido intervenidas por Aníbal Lotocki. Precisamente, la manifestación se llevó a cabo frente a la casa del médico, ubicada en la localidad de Vicente López, al norte del conurbano bonaerense, donde se habían autoconvocado vecinos y allegados de los fallecidos por supuesta mala praxis. Con velas encendidas y pedidos de justicia, los participantes de la marcha también colocaron carteles en el frente de la casa, en cuyo interior estaba el médico junto a su familia. "Lotocki asesino"; "Nos están matando" y "Tenemos veneno en el cuerpo" decían algunos de esos carteles, culpando directamente al facultativo por lo sucedido con algunos de sus pacientes. La actriz Ileana Calabró, en tanto, señaló que "Solo quiero que se haga justicia, si hay tantos damnificados ojalá lleguemos a la causa. La muerte de Silvina me dio mucha pena e impotencia, por eso estoy acá". La manifestación se hizo pocas horas después de la inhumación de los restos de Luna, quien falleció el viernes pasado por las consecuencias que tuvo después de una operación que le hizo Lotocki hace diez años. El pedido de justicia también incluyó a Mariano Caprarola, Cristian Zárate y Romina Vega, quienes murieron recientemente y eran pacientes del médico apuntado. Por su parte, María José Favarón -esposa de Lotocki- llegó a su domicilio cuando ya se había iniciado la marcha y expresó en declaraciones a la prensa: "Esto no es una marcha pacífica, es un escrache...", luego de comprobar que el frente de la vivienda había sido vandalizado. Lotocki, en tanto, tiene una condena que no está firme por el caso Luna, y por eso continúa en libertada, aunque el abogado de la modelo, Fernando Burlando, hizo una nueva denuncia debido a la sustancia que le inyectó y que le habría causado la muerte. En su momento, el médico le aplicó metacrilato, un producto sintético que se utiliza habitualmente en cirugías estéticas de senos y glúteos, aunque Lotocki siempre dijo que su uso estaba permitido. MAC/GAM NA