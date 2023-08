Más de dos millones de personas visitaron la megaferia de ciencia, arte y tecnología Tecnópolis, la más grande de Latinoamérica, en su 12da. edición, que se desarrolló bajo el lema "La Potencia de lo Colectivo", en el marco de las celebraciones por los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina.

Durante el mes de septiembre, la megamuestra continuará con los recorridos para delegaciones escolares y propuestas especiales para todo público,siempre con entrada libre y gratuita.

La Potencia de lo Colectivo, es una consigna que invita a priorizar lo grupal frente al individualismo y a buscar en nuestras diferencias una ideal de transformación de nuestra patria y a la vez, encontrar una oportunidad para pensarnos como argentinos, honrar nuestra historia y construir memoria, se señaló en un comunicad.

La muestra "40 años: Escenas de la democracia argentina", producida por Tecnópolis, propone un recorrido por distintas salas que abordan las diferentes etapas de la democracia argentina con materiales audiovisuales de Canal Encuentro, el recorrido fotográfico por las imágenes más icónicas de la memoria colectiva, presentada por la agencia Télam y otros archivos, obras y recursos innovadores.

Daniela Droz, a cargo de atención al visitante y divulgadora del espacio de los 40 años contó que "uno de los objetivos principales de esta muestra es llamar al ejercicio de la memoria, la verdad y la justicia, porque lo que no conocemos, lo que no sabemos, no lo podemos defender".

"Gracias al trabajo de investigación del fotógrafo Ceraudo se encontró este avión último repatriado este año y con él se encontró también un cuaderno donde están registrados quiénes lo pilotearon, en dónde, cuándo, qué día, y gracias a ello hoy en día esas personas están condenadas", señaló la divulgadora a la agencia Télam.

"En esos vuelos de la muerte fueron arrojados los cuerpos de la madre fundadora de Plaza de Mayo, que se encontraron junto con las monjas francesas, que el único delito que cometieron fue ayudar a los familiares de los desaparecidos" añadió.

Durante en el recorrido se puede observar la muestra Destino Final del fotógrafo Giancarlo Ceraudo, sobre los "vuelos de la muerte"; también se puede ver el holograma producido junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que invita a revivir el alegato del Juicio a las Juntas Militares en 1985 que inmortalizó la frase "Señores Jueces, Nunca Más".

A esto se le suma La Potencia de lo Colectivo, una sala inmersiva que invita a revivir las movilizaciones sociales y populares, a recuperar las épicas que construyeron y ampliaron derechos en nuestra democracia.

El Predio Ferial también exhibe otras muestras vinculadas a la temática, entre ellas una nueva edición de El mar como territorio, enfocada en la soberanía marítima, con la experiencia inmersiva Pisar Malvinas y el mar de realidad virtual, entre otras.

Para los fanáticos de los autos, Tecnópolis junto a YPF exhibió la muestra Torino: el gran auto argentino, constituyendo uno de los atractivos del predio ubicado en la localidad de Villa Martelli.

Desde su inauguración en vacaciones de invierno, el 17 de julio, el Parque del Ministerio de Cultura de la Nación ofreció a sus visitantes un promedio de 85 actividades por día, con una amplia variedad de experiencias interactivas, talleres, espectáculos y muestras sobre arte, ciencia, tecnología e historia.

En sus 13 escenarios y auditorios, el público disfrutó de más de 450 presentaciones artísticas, culturales y educativas con la participación de 1.500 referentes y artistas.

Hoy se realizó el Festival Migrantes de la Patria Grande, en el Auditorio Cultura, en el marco del Día Nacional del Migrante que se conmemora cada 4 de septiembre, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Cultura de la Nación.

A su vez, en la explanada de la avenida General Paz se llevó adelante el Encuentro de Colectividades de Argentina, organizado por la Secretaría de Gestión Cultural, que contó con agrupaciones de música brasileña, alemana, boliviana, italiana, sirio libanesa, española y polaca, entre otras.

También, en esta jornada, se desarrollo la final de la primera edición de los "Juegos Nacionales Evita Urbanos", que desde el jueves recibió más de 1.000 jóvenes de 24 jurisdicciones del país que participaron en las categorías de básquet 3x3, breaking, freestyle, escalada, skate, parkour, BMX y ajedrez, organizado por el Ministerio de Turismo y Deportes en articulación con el Ministerio de Cultura de la Nación.

Además de la programación artística, las y los visitantes pudieron recorrer más de 80 espacios interactivos a cargo de 60 organismos, entre ellos la nueva Tecnoteca, una propuesta del Ministerio de Ciencia en coproducción con la Agencia I+D+I, con experiencias que promueven vocaciones científicas a través de propuestas lúdicas e interactivas para aprender sobre nanosatélites, consolas de videojuegos, drones, realidad aumentada, brazos robóticos, entre otras ramas científicas.

En esta edición, el Parque desarrolló una WebApp donde las y los visitantes pueden planificar su visita, navegando el mapa interactivo, los espacios, la agenda, servicios, recorridos y toda la información necesaria para descubrir lo mejor del Parque. (Télam)