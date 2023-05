Más de un centenar de chicas y chicos de todo el país debatieron hoy en el predio de la exEsma sobre la necesidad de que sus voces sean escuchadas y señalaron la importancia de concientizar sobre el voto joven para ser protagonistas "del tiempo histórico de nuestro país", en el marco del Tercer Encuentro de la Red Nacional de Adolescentes Promotoras y Promotores de Derechos impulsado por la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham.

La Red se trata de un espacio de participación que comenzó en 2021 y reúne a adolescentes de entre 13 y 17 años para debatir sobre qué derechos deben ser profundizados en cada uno de sus territorios.

En esta tercera edición, que comenzó ayer y se extenderá hasta el domingo, unos 120 jóvenes tienen como objetivo reforzar la consolidación de la Red Nacional y establecer acuerdos sobre su forma de funcionamiento para que estén representadas las necesidades de cada adolescente, paraje y provincia.

Durante la jornada de hoy en la Casa de la Militancia-Hijos en el Espacio Memoria que funciona en el predio de la exEsma, las y los adolescentes junto a jóvenes de 18 y 19 que fueron promotores en los encuentros anteriores participaron de charlas y talleres organizados por la Defensoría.

"Es muy importante para mí participar para tener conocimientos sobre nuestros derechos", dijo a Télam Franco, de 19 años, quien vive en el paraje de Lonco Luan, en Neuquén, y pertenece a la Comunidad Mapuche Catalán.

Sobre cuáles son los temas que más le interesan, el joven destacó los problemas ambientales y advirtió que en la zona donde vive se "está extinguiendo la flora y la fauna por causa del hombre".

En ese sentido, Franco, que sueña con ser guardafauna, agregó que comparte esa preocupación con sus compañeros del Centro Provincial de Enseñanza Media N°79 y adelantó que cuando regrese a su localidad realizará reuniones con ellos para transmitirles la experiencia vivida en el Encuentro.

De las jornadas de este año participan adolescentes de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, San Luis, Córdoba, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Chaco, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro y la provincia y ciudad de Buenos Aires.

En el acto de apertura, Marisa Graham aseguró que los niños, niñas y adolescentes (NNyA) son "un tercio de la población argentina" y, por lo tanto deben tener "un área de participación y protagonismo, que no es lo mismo que participar, es un paso más".

Por su parte, Cecilia Sgariglia, responsable del área de Participación y Protagonismo de NNyA de la Defensoría, explicó a Télam que la Red está "conformada por adolescentes que pertenecen a distintas agrupaciones, centros de estudiantes, organizaciones de territorio y hay también algunos que vienen 'sueltos', como decimos nosotros, porque participaron de los talleres que hacemos en la Defe".

Sobre el origen de esta iniciativa, que tuvo su primera reunión en la localidad de Chapadmalal, en la provincia de Buenos Aires, Sgariglia recordó que "surgió después de la pandemia por la necesidad muy fuerte de los pibes de encontrarse".

En un balance de los tres años de la red, Sgariglia aseguró que "los chicos propician acciones en sus territorios que la Defensoría acompaña y, además, ellos son una fuente de información muy importante porque nos cuentan lo que pasa en las escuelas y en sus lugares".

"Por ejemplo, los chicos se quejaban del Progresar porque era a partir de los 18 años. Entonces eso fue un insumo muy importante para poder pedir que las becas Progresar sean a partir de los 16 años y se logró", continuó la funcionaria, y aseguró que otra de las demandas más repetidas entre los adolescentes es el reclamo por la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI).

Con actividades recreativas, charlas debate y una guitarreada que pasó por todos los géneros musicales desde el folclore hasta la cumbia, los adolescentes coincidieron hoy en que quieren sentirse "cómodas/os en los espacios" y advirtieron que "en muchos lugares no hay nadie que nos escuche y ayude".

Para Milagros Pérez Escalada, de 16 años, otro de los temas que le interesa impulsar como promotora de derechos es la importancia de ejercer con compromiso el voto joven a 40 años de democracia.

"En mi provincia, en Misiones, hace poco tuvimos elecciones y vemos mucho cómo los chicos se resignan a votar. No quieren votar porque por ahí no saben o no les enseñan en las escuelas", aseguró a Télam la joven que vive en Posadas y llegó a la Red a partir de su participación en una organización vecinal llamada Fovefomi.

A su turno, Constanza Prado (17), quien reside en la Ciudad de Buenos Aires, agregó: "Estamos en un año electoral y queremos que nos propongan futuro. Los jóvenes hoy en día no vemos un futuro posible. Queremos que nos propongan sueños, cosas que nos hagan pensar y tener esperanza respecto al futuro que se nos viene".

Además, la joven que es secretaria general de Centro de Estudiantes de la Escuela de Teatro Niní Marshall advirtió que "si bien queremos que nos propongan futuro, no somos sólo el futuro, también vivimos en el presente y queremos ser parte ahora de este tiempo histórico de nuestro país".

"Otra cosa que también siento que hoy en día nos interpela mucho y, sobre todo pospandemia, es la salud mental de los pibes", añadió Constanza y apuntó: "Se nos tiene que saber abrazar desde ese lado".

Desde Salta, también participó del encuentro Juan Gastón Villegas (18) quien llegó al predio junto a algunos compañeros de su escuela con la docente Adriana Romero y el maestro auxiliar bilingüe de la etnia Wichi, Julián Vallejos.

"La experiencia que viví aquí es muy linda. Aprendí a participar, a intercambiar opiniones y también conocí muchos amigos de cada provincia", aseguró el joven que vive en Rivadavia Banda Sur, en el Chaco Salteño, a unos 380 kilómetros de la capital provincial.

Por su parte, la docente señaló: "Participar de este encuentro es algo único porque a los alumnos de nuestro núcleo educativo, que la mayoría pertenece a las comunidades y a pueblo originario Wichi, les brinda muchas oportunidades de conocer ciudades, provincias diferentes, e intercambiar cultura. Y eso enriquece mucho nuestra forma de vivir".

A modo de cierre de la jornada de hoy, los jóvenes remarcaron que necesitan que "la Defe y la Red se expandan y se hagan presentes en todos los lugares, para seguir generando vínculos y una red más grande".

Y tras las actividades del taller unificaron sus reflexiones en una consigna: "Quiero ser el cambio que quiero ver en el mundo". (Télam)