Más de 600 personas se inscribieron en el programa de inclusión laboral Constructoras, cuyo ciclo lectivo para formar a las mujeres y diversidades en el mundo de la construcción fue lanzado hoy, por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

"La inclusión laboral significa autonomía económica y la mejor forma de hacerlo es con perspectiva de género", aseguró el gobernador.

Sáenz encabezó hoy el acto de inicio del ciclo lectivo para las capacitaciones del programa Constructoras, que es una iniciativa que busca formar a las mujeres y diversidades en el mundo de la construcción para incorporarlas a ese mercado laboral.

El mandatario destacó el éxito de la convocatoria a los talleres, con más de 600 inscriptas en los cursos de albañilería, soldadora/herrera, construcción en seco, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas que hoy comienzan con el dictado de las clases.

"Me emociona pero no me sorprende", dijo Sáenz, quien resaltó que "las mujeres fueron siempre ejemplo de trabajo, de lucha, de espíritu de emprendimiento y progreso".

Luego, señaló que, con el inicio de más de 450 capacitaciones, "estamos dando desde el Estado provincial a las mujeres y diversidades, la posibilidad de formarse en oficios de la construcción para acceder e insertarse en el mundo laboral, con igualdad de oportunidades".

El gobernador salteño precisó que los ámbitos de la construcción y el de la minería en Salta están demandando mucha mano de obra y por ello es necesario capacitarse.

"Tenemos 1.500 obras públicas distribuidas con criterio federal en toda la provincia y la minería también está abriendo posibilidades de trabajo y con ello, dignidad", indicó, tras lo que especificó que la mayor demanda de los cursos fue en albañilería, instalaciones eléctricas y construcción en seco.

"Estamos construyendo oportunidades para lograr una Salta más justa, equitativa y solidaria", finalizó Sáenz.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta, Itatí Carrique, comentó que los cursos afianzan la política del Gobierno de comenzar a incluir a las mujeres y personas LGBTIQ+ en estos sectores, "rompiendo los tradicionales estereotipos".

"Constructoras es algo que soñamos desde el primer día de la creación de esta Secretaría. Y lo concretamos, estamos capacitando y dando herramientas a las mujeres y diversidades para que conquisten su autonomía económica", resaltó.

En tanto, detalló que "en el mercado laboral de la construcción, las mujeres ocupamos menos del 4% de los puestos y con la recuperación económica pospandemia llegan casi a 400.000 los puestos de trabajo en este rubro" y agregó que "debe haber lugar para nosotras también".

Asimismo, la funcionaria hizo hincapié en la predisposición de trabajo conjunto de los ministerios de Economía y Servicios Públicos y Desarrollo Social, junto con la Universidad Provincial de la Administración, Tecnologías y Oficios (Upateco), "para que hoy, un programa tan ambicioso como Constructoras sea una realidad".

El rector de la Upateco, Carlos Morello, señaló el "esfuerzo compartido a partir de la visión del gobernador es una política de Estado generar acciones con inclusión y más educación", y aseguró "que hay que quebrar el mandato cultural de que en el mundo de la construcción no puede haber mujeres".

Del acto participaron el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada; la ministra de Desarrollo Social, Silvina Vargas; representantes de la Cámara Argentina de Construcción filial Salta y legisladores, entre otras. (Télam)