Más de 150 niños, niñas y adolescentes de las parroquias de San Juan Bosco de la localidad bonaerense de José León Suárez visitaron hoy el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur para participar de actividades por el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos en Malvinas y noveno aniversario del centro cultural.

"Hoy se cumplen nueve años de la inauguración del museo. Y es el Día de la afirmación de los derechos soberanos sobre las Malvinas y en esta ocasión decidimos hacer un trabajo más enfocado hacia los más jóvenes. Por eso armamos una serie de actividades didácticas, de trabajo práctico, que tienen que ver con la accesibilidad y después se hizo una obra de teatro interactiva, donde los chicos que participaron fueron los protagonistas y recrearon a los personajes centrales de la historia de lo que fue la usurpación de nuestras islas", explicó a Télam el director del Museo, el excombatiente y periodista, Edgardo Esteban.

Los alumnos de entre 10 y 15 años de siete capillas del partido de San Martín participaron de diversas actividades en la visita articulada entre el Museo y el área de Juventud de la Asociación Civil Generación de Amigos para una Identidad Americana (GAIA) que colabora con la misión del padre Pepe di Paola.

"La participación de ellos fue una experiencia hermosísima, estos chicos hicieron hasta una colecta para poder pagar los micros para venir", indicó Esteban, que al finalizar entregó como regalo a cada uno de los visitantes un mapa continental.

MIRÁ TAMBIÉN Una multitud celebró Corpus Christi frente a la Plaza de Mayo en la despedida del cardenal Poli

Además, mencionó que el museo hace un recorrido de la historia de las Islas Malvinas, donde no solo presenta un relato de su flora y fauna, el mar, la Antártida, sino la de aquellos que "hicieron distintas hazañas", desde la experiencia inactiva que se denomina "Pisar Malvinas".

Esteban señaló que esa muestra se mantiene "con el objetivo permanente de llegar a los jóvenes en esto de la construcción de memoria", porque "no se puede hablar de lo que no se conoce", enfatizó.

"Estamos convencidos que desde el arte se puede conocer la soberanía territorial, marítima, comunicacional. Hay que trabajar la palabra 'Malvinas', que no es solamente un pasado, sino un trabajar hacia el futuro. Malvinas tiene que ser un rescate de lo colectivo. Cuando Argentina salió campeón del mundo hasta la ciudad más pequeña salió a festejar y todos teníamos la remeras celeste y blanca sin diferencias. Con Malvinas pasa lo mismo, cada 2 de abril no hay lugar en la Argentina que no haga un homenaje a nuestros compañeros caídos. Por eso Malvinas tiene que ser un punto de encuentro, y como se dijo el año pasado Malvinas nos Une", concluyó Esteban.

Por otra parte, mañana habrá un ciclo de cine en conjunto con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), en el Museo donde se proyectará el cortometraje documental "Malvinas en tu corazón" y la película "Vigilia. El estado de quien permanece despierto", a las 15, con la presencia de los realizadores Dieguillo Fernández, Julieta Rivera López y Alveré Di Pilato.

MIRÁ TAMBIÉN Continúa la búsqueda de Wilson, perro clave en el rescate de los niños en la selva de Colombia

El Museo, ubicado en el predio de la exEsma en Santiago de Calzadilla 1301, en el barrio porteño de Nuñez, se encuentra abierto de miércoles a viernes de 11 a 17 y los sábado y domingos hasta las 18, con entrada libre y gratuita. (Télam)