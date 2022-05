Más de 10.000 estudiantes formoseños fueron revinculados al sistema educativo sobre unos 14.000 que habían perdido todo contacto durante la pandemia a través del programa nacional "Volvé a la escuela" , dijo el director de educación secundaria (DES) Marcelo Naudi, y aseguró que hacerlos repetir por no haber podido rendir las materias del 2020 "es un acto de injusticia".

El funcionario aseguró que inicialmente tenían "unos 14.000 no vinculados, pudimos lograr que vuelvan a la escuela más de 10.000, nos quedan unos 4000 que todavía tenemos que seguir pensando y renovando estrategias para que vuelvan a la escuela y poder ayudarlos en su formación”.

En ese orden, el titular de DES ejemplificó que, si un estudiante adeuda 10 o 12 materias “no las puede preparar todas juntas”, porque de esa forma “es un esfuerzo que va a caer seguramente en saco roto”; entonces los tutores los orientan a elegir cuáles preparar primero y, de ese modo, “asegurar el aprendizaje y afrontar una instancia de evaluación”.

Indicó en este sentido que la Resolución 1953 del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) provincial -que autoriza a pasar de año adeudando materias- les permite “continuar con un tiempo más programando los procesos de aprendizaje"

“No es una aprobación automática, la resolución empieza a enmarcar y ordenar nuevamente nuestro sistema después de dos años de pandemia, volvemos a la resolución inicial de promoción de los estudiantes con tres materias para el 2021, pero sabemos y conocemos la realidad de los estudiantes en todo el territorio provincial que deben asignaturas del 2020”, sostuvo

Naudi indicó que la promoción de año "no hay que tomarla como un acto administrativo sino que por no haber tenido oportunidad de aprender, no tuvieron el tiempo suficiente para desarrollar los aprendizajes”.

Precisó que cuando los estudiantes volvieron a las clases presenciales en 2021, la prioridad fue “aprender y aprobar los espacios curriculares de ese año”, teniendo por la promoción automática del 2020 “un grupo de materias importantes que no tuvieron tiempo de desarrollar y aprender”.

Por último, el director de Educación Secundaria ratificó que “hacerlos repetir es un acto administrativo de injusticia” porque “estaríamos, muy posiblemente, promoviendo que el alumno se cambie de colegio o que decida abandonar su trayectoria educativa de nivel secundario”.

Anticipo en esa línea que “durante el 2022 tenemos una gran tarea que es gradualmente empezar a ajustar los procesos de aprendizaje tanto del 2021 como del 2020”.

Y concluyó: “El estudiante, en particular, tendrá que afrontar sus procesos de aprendizaje de los espacios que está cursando en 2022; y si debe materias tanto del 2020 como del 2021, va a tener que hacer un esfuerzo extra, acompañado por tutores y la organización institucional, para lograr que los aprendizajes que necesitamos que logre como sistema educativo”. (Télam)