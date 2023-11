Más de 10 mil personas participaron esta tarde de las 14va edición de las TEDxRíodelaPlata que se realizó en el Movistar Arena de la ciudad de Buenos Aires, donde los expertos disertaron de variadas temáticas, como inteligencia artificial, cultivo de hongos, la menopausia, cirugía robótica o realidad virtual.

El evento, catalogado como un "recital de ideas, lleno de arte, tecnología y personas que hacen cosas increíbles" según los organizadores, se colmó de estudiantes, adultos mayores y curiosos en general que escucharon a 23 oradores y performers (el doble que en la edición anterior), con la novedad de tener un escenario 360.

"Buscamos explorar la frontera de los temas que van a cambiar el mundo y explorar nuevas formas de contar ideas. Es un recital de ideas, lleno de arte, tecnología y personas que hacen cosas increíbles", dijo a Télam Hache Merpert, director ejecutivo TEDxRíodelaPlata, que ya lleva 14 ediciones en el país.

"Muchas veces son ideas que pueden transformar la vida de mucha gente y no salen en la tapa de los diarios", sostuvo.

MIRÁ TAMBIÉN Vizzotti destacó el rol de la salud pública en encuentro de hospitales nacionales

En esta edición, uno de los puntos álgidos fue el tema de la inteligencia artificial (IA), sobre el que seis especialistas abordaron la temática desde distintas disciplinas.

Santiago Billinkis, emprendedor y tecnólogo argentino que promueve la reflexión sobre el futuro del planeta con inteligencia artificial, opinó que "la batalla no está perdida si encontramos como usar correctamente la herramienta, podemos evitar los riesgos".

"Cada vez que delegamos algo en tecnología, perdemos habilidades. En la IA la verdadera sabiduría es saber cuándo usarla y cuándo no", afirmó.

Diego Luque, experto en estrategia y comunicación, aseveró que "la IA es una poderosa revolución que viene a redefinir nuestra relación con la creatividad".

MIRÁ TAMBIÉN El CIN se pronunció a favor del sistema universitario público argentino y destaca su rol en el país

"La hoja en blanco es parte del pasado. Perdimos la capacidad de crear sin angustia, pero perdimos la capacidad de crear algo desde cero", advirtió.

Laura Benbenaste, emprendedora social que lidera proyectos para reducir desigualdades educativas y tecnológicas, alertó que la IA "reproduce sesgos y valores de las personas que las diseñan".

En los intervalos entre oradores, se hicieron dos experimentos, uno sobre el sueño y otro sobre los ojos, en los que los participantes se atrevieron a ser parte de la experiencia inmersiva.

Uno de los oradores fue Alejandro Nieponice, cirujano especialista en cirugía esofágica con andamios biológicos que lidera investigaciones vanguardistas en este campo, quien aseguró que la robótica producirá "un cambio de paradigma en la salud".

"A la cirugía robótica la creamos no para reemplazarnos, sino para hacernos mejores, para enfocarnos en el vínculo humano que es irremplazable" explicó, mientras sostenía una mano robótica que usa para operar.

En tanto, Matías Peire, fundador de GRIDX, una incubadora que en los últimos cinco años ha impulsado 36 nuevas startups de biotecnología en la región, relató las historias de proyectos científicos que se pudieron transformar en empresas

"Contamos con 66 empresas, 800 personas trabajando, de las cuales 600 son científicos. El mundo necesita más ciencia y más emprendedores. Tenemos que dar el siguiente paso, que la ciencia se transforme en impacto", aseguró en su charla.

Por su parte, Gino Cingolani, diseñador digital que trabaja en una plataforma de realidad virtual, aseveró que "las tecnologías inmerisivas engañan a nuestro cuerpo para hacernos creer que estamos haciendo algo que no está en nuestro mundo físico".

"La realidad virtual en nuestro cerebro produce el 'efecto reencarnación', creemos como nuestro un cuerpo que no existe hasta que lo pensamos. Las tecnologías de la realidad virtual modifican nuestra percepción de la realidad y nuestra percepción de la realidad es nuestra realidad", aclaró.

El orador Nicolás Drukaroff, que se dedica a cultivar hongos exóticos gourmet y medicinales luego de haber dejado la fotografía, confesó que transformó su vida "porque los hongos transforman todo lo que está a su alrededor"

"Pase a ser un emisor del reino y me siento con la responsabilidad de llegar a la mayor cantidad de gente posible, en este reino están muchas de las respuestas que necesitamos hoy de cómo mejorar nuestro futuro, nos acerca a nuestra mejor versión, tienen infinidad de beneficios", afirmó.

Miriam de Paoli, periodista brasileña, fundadora y CEO de No Pausa, la startup que revoluciona la conversación sobre el climaterio con soluciones accesibles, llamó a "sacar la menopausia del placard".

"La menopausia no está en las agendas, no está en la Educación Sexual Integral, hay que hablar de la salud sexual no reproductiva ya que la desinformación es colectiva", resaltó y contó que "son momentos de muchos cambios para las personas que los atravesamos, y las empezamos con muy poca información"

TEDxRíodelaPlata es un evento sin fines de lucro y con la compra de entradas el público apoya la realización de Clubes TED-Ed en todo el país y que miles de estudiantes y docentes participen gratuitamente del evento.

Este año con el apoyo de Accenture, TEDxRiodelaPlata invitó gratuitamente a 1.000 estudiantes universitarios para que puedan ser parte de la experiencia. (Télam)