(Por Ornella Rapallini) La primera universidad posindependencia y con un cometido liberal e ilustrador frente al pasado colonial, la concepción y estudio de las nuevas leyes que irían siendo emanadas por la joven nación, el reducto de una elite que acabó abriéndose a un pueblo deseoso de saberes y oportunidades. La Universidad de Buenos Aires (UBA) celebra su bicentenario el próximo jueves y Télam entrevistó al profesor Martín Unzué, director del Instituto de Investigaciones Gino Germani, quien reflexiona además sobre las trasformaciones, intra y extramuros, que experimentó esa casa de estudios a lo largo del tiempo.

"La historia de la UBA también ha sido la historia de los vaivenes de la Argentina", sintetiza Unzué, quien es también Doctor en Ciencias Sociales, Licenciado en Ciencia Política y en Economía y realizó múltiples investigaciones sobre educación superior. entre las cuales se encuentra el libro "Profesores, científicos e intelectuales: la Universidad de Buenos Aires de 1955 a su Bicentenario" (CLACSO, 2020).

A continuación, los pasajes centrales del reportaje que le hizo la agencia pública de noticias.

Télam: ¿Cómo nació la Universidad de Buenos Aires?

MIRÁ TAMBIÉN La UBA consolida su posición de liderazgo en Iberoamérica con sus más de 300.000 estudiantes

Martín Unzué: La Universidad de Buenos Aires es la primera universidad que se forma posindependencia en lo que es el actual territorio de la Argentina. En ese sentido, en su fundación tiene una impronta liberal ilustrada, a diferencia de la Universidad de Córdoba, la cual no solo es muy anterior, sino que es una universidad de impronta colonial. Después, en el proceso de surgimiento de UBA hay una cierta disputa entre los sectores vinculados al clero y los sectores ilustrados del gobierno del Estado de Buenos Aires, los cuales terminan capitalizando el proceso de formación de una universidad que ya se venía planeando hacía muchos años.

T: ¿Desde cuándo se venía planeando?

M.U.: Desde la época virreinal había un proyecto de creación de una universidad en Buenos Aires. Ese proyecto, por diversas razones, no logró las aprobaciones necesarias del rey y volvió a finales de la década de 1810. No obstante, las urgencias y necesidades económicas lo van postergando hasta agosto de 1821, cuando el Estado de Buenos Aires es el que termina firmando el proceso efectivo de creación de la universidad y donde, en esa acta constitutiva, tiene Bernardino Rivadavia la posibilidad de sumarse a pesar de que él acababa de integrar el gobierno. Ahí la figura del primer rector de la universidad Antonio Sáenz es central. Él es un clérigo que tiene una trayectoria política importante, está en el acta de la firma de la independencia en 1816, es una de las primeras firmas. Saénz no solo venía apostando por la apertura de una universidad en Buenos Aires desde hacía tiempo, sino que termina de dar el último apoyo con la estructura de la iglesia, la disposición del edificio para que funcione, en lo que hoy es la manzana de las luces y el sustento económico para financiar a los primeros profesores, que son todos clérigos.

T: ¿A qué aspiraban los estudiantes en ese momento? ¿Qué les interesaba estudiar? ¿Cuál era el rol de la universidad?

M.U.: La universidad tiene en su proyecto inicial desempeñar también la enseñanza de la teología como una escuela de estudios teológicos, que tiene dificultades para abrirse por falta de interés de los estudiantes de Buenos Aires. En la década de 1820 prácticamente no había sistema educativo, entonces la universidad viene a ocupar el lugar completo en ese ámbito. Tiene una escuela de primeras letras, que es un colegio en última instancia y que va a ser su unidad académica más importante donde se enseñaba a leer y escribir, las cuentas básicas y entran jóvenes. Después, aquellos que atravesaban eso ingresaban a las facultades, en ese momento la más significativa era la facultad de jurisprudencia, lo que luego será Derecho o abogacía. Y el destino de esos graduados, quienes en su mayoría son doctores en jurisprudencia, va a ser integrar los cargos más relevantes del gobierno, del Estado de Buenos Aires primero y del Estado Nacional después.

T: Cuando nació la UBA en 1821 ¿qué universidades existían ya en lo que hoy es territorio nacional y limítrofe?

M.U.: La UBA surge a partir del Estado provincial de Buenos Aires. También, en ese momento existía la Universidad de Córdoba desde 1613 o 1622/23, dependiendo la fecha que se quiera tomar, y en lo que era el ex Virreinato del Río de La Plata existía también la Universidad de Chuquisaca, en Potosí, que después queda afuera del territorio argentino, pero es muy importante porque allí estudiaron muchos de los integrantes de la Revolución de Mayo, como Mariano Moreno. En los dominios de Hispanoamérica la universidad se crea de modo muy temprano. Apenas empieza el proceso colonizador vienen las universidades, ya en 1538 se crea la Universidad de Santo Domingo, en 1551 se crea la Universidad de México y la de San Marcos Lima en los dos centros que van a ser los principales del interés español, México y Perú. De hecho, para cuando se crea la primera universidad en Estados Unidos, que es la de Harvard en 1636, ya hay más de una docena de universidades en Hispanoamérica. Esto no ocurre en los dominios portugueses que resisten, dilatan o se oponen a la apertura de universidades en lo que hoy es Brasil, y no hay universidades en Brasil con el nombre de "universidad" hasta el siglo XX.

T: ¿Cómo fue cambiando el rol de la UBA a lo largo del tiempo?

M.U.: Creo que la universidad hasta mediados del siglo XX es de élites, de minorías para formar a los sectores dirigentes. La universidad en la Ciudad Buenos Aires, por su ubicación geográfica al ser la capital, va a tener mucha más facilidad de ser la formadora de esos sectores dirigentes, que en buena medida se van a formar en la Facultad de Derecho. De ahí nuestra extensa tradición de presidentes abogados graduados de esa facultad, incluso el actual presidente.

T: ¿Qué participaciones de la UBA en nuestra historia reciente destacarías?

M.U.: Por su tamaño, la universidad se ha demostrado una institución fundamental para el funcionamiento de la sociedad. La mayor parte de nuestros profesionales se han graduado allí a lo largo de generaciones y generaciones, pero además ha sido el lugar de formación y reclutamiento político de la mayor parte de la dirigencia argentina de diversos colores políticos en los últimos 70 u 80 años. .La UBA ha forjado una tradición singular, de estudios politizados y de compromiso de la universidad con la sociedad. Eso en alguna medida tiene una raíz en la reforma de 1918, pero luego hay múltiples momentos en los que la universidad fue llamada o se llamó a tener una voz en los debates públicos y políticos, en el proceso de construcción del Estado, preguntas por la cuestión del desarrollo social, económico, cultural. En todo eso la gente que trabaja en la UBA y los estudiantes tienen una voz y un lugar significativo. La universidad no está recortada de la sociedad, los procesos que vive la universidad son los procesos que vive la sociedad. (Télam)