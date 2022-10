El ex delantero y actual entrenador Martín Palermo quebró en llanto en una entrevista radial en vivo al recordar a Diego Maradona, quien lo acompañó durante un momento complicado en su vida, le transmitió la pasión por el fútbol y lo llevó al Mundial de Sudáfrica 2010 con 36 años. El "Titán" se mostró emocionado al contar cómo el "Diez" estuvo cerca suyo cuando su hijo atravesó un problema de salud. "Cuando yo estuve mal, pasando un mal momento con lo de mi hijo, él apareció en el hospital y estuvo conmigo. Y esas cosas no se olvidan", expresó el DT en declaraciones a radio La Red. Visiblemente conmovido, Palermo continuó: "Estuvo cuando a veces lo necesité. A veces uno necesita esa persona para estar al lado, ese amigo. A pesar de que no era mi amigo, era esa persona que me llevó a sentir la pasión". Para dar sustento a ese sentimiento por el fútbol, el ídolo de Boca contó: "Yo me acuerdo que en el año ´94, cuando pasó lo de Estados Unidos, yo estaba con mi novia mirando la televisión y estaba su papá sentado ahí. Diego empezó a hablar cuando fue la famosa frase de que le cortaron las piernas. Yo mirando la televisión fue como ese amor a primera vista de lo que sentía por Diego y lo que él estaba pasando en ese momento". "Empecé a llorar, el papá de mi novia me miró en ese momento y me dice ´¿por este llorás?´ y yo adentro mío decía ´no sabe lo que significa para mí o lo que esta persona transmite a esta pasión por el fútbol´ y de ahí fue como que ese amor duró", continuó. Luego, para cerrar, mencionó la oportunidad que le dio de disputar una Copa del Mundo con la camiseta de la Selección argentina en el final de su carrera: "Y el tiempo me llevó a conocerlo, a compartir, a vivir cosas con él y a lo que me llevó a terminar mi carrera futbolística jugando un Mundial a los 36 años". FGB/GAM NA