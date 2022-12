La locutora y escritora Marita Monteleone, quien además le dio su voz a los contestadores telefónicos de todo el país, fue reconocida en la Legislatura Porteña como Personalidad Destacada de la Cultura y exteriorizó su alegría al señalar que "todo tuvo mucha calidez y calidad". Pero no todo lo relacionado al reconocimiento fue color de rosas para Monteleone y señaló que "esto tendría que haber ocurrido hace dos años y pasó lo de la pandemia". "No lo podía creer, pero todo tiene un por qué", recordó en diálogo con el programa "Pasa Montagna", que conduce Pablo Montagna por Radio Rivadavia. Luego de la pandemia, el reconocimiento se postergó para el pasado 2 de septiembre, pero parecía que la suerte no acompañaba a Monteleone: "¿Qué pasó ese día? Feriado nacional por el atentado contra Cristina Kirchner. En aquel momento me decían ´qué mala suerte que tuviste´, pero insistí"

Y tanto que insistió, finalmente tuvo recompensa, porque su reconocimiento se llevó a cabo el 2 de diciembre por la tarde. Pese a reconocer que es radical, Monteleone destacó el acto: "Acá no hubo presión política. Me reconocieron los del Frente de Todos y todo tuvo mucha calidad y calidez. Estuvo la gente que tenía que estar". Con respecto a su inclinación política, la locutora y escritora detalló: "Me desafilié del radicalismo porque me llamaban del comité y no quiero saber nada. Si quiero hacer una donación voy y la hago". Por último, recordó cómo fue que comenzó las grabaciones para las contestadores telefónicas que tan populares se hicieron con su voz: "Estaba cantando tango y de pronto me llaman para 12 frases de Entel. Con eso me pude pagar la luna de miel". NGR/GAM NA