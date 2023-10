Vecinos de la "Casa Santa Cruz 140", en el barrio porteño de Parque Patricios, marcharán esta mañana hacia el Obelisco para reclamar que se les brinde una solución habitacional a las 350 personas que viven hace más de 20 años en la exfábrica y denunciaron que se está preparando "un operativo de gran magnitud" para el desalojo, que está estipulado para el 31 de octubre.

"Hoy las familias y organizaciones van a estar planteando la necesidad de una solución de fondo al conflicto", dijo a Télam Jorge Abasto, referente de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, que acompaña la lucha de la Casa desde hace 13 años, al referirse a la marcha que iniciará a las 10.

El jueves pasado las familias fueron notificadas de la orden de desalojo, en la causa que lleva más de 13 años en el juzgado Civil N° 60.

"Se pretende desalojar a 350 personas, de las cuales en su mayoría son jefas de hogar, niños y adolescentes. Hace 20 años que viven allí, es una fábrica que había cerrado por una quiebra y en una subasta pública la compró un señor con la gente adentro. La Ciudad sabe de esta situación y no garantiza el derecho a la vivienda de la gente", dijo a Télam Rosa Herrera, abogada de la Liga Argentina por los Derechos, Humanos, que patrocina a las familias.

Además subrayó que "el Ministerio de Seguridad está preparando un operativo de gran magnitud pero no sabe si hay posibilidad de realizarlo porque es tanta la gente hay que no se podría evitar violencia, son necesarios mil policías. No están en condiciones y podrían llamar a fuerzas federales". (Télam)