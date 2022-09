Madres, padres, familiares y allegados de los bebés nacidos sanos que murieron en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, de la ciudad de Córdoba, se movilizaron esta noche por las calles céntricas, reclamaron justicia y cargaron contra el Gobierno de la provincia al señalar que "no solo el exministro de Salud Diego Cardozo es responsable".

Los manifestantes, marcharon desde la esquina de Colón y General Paz hasta las adyacencias del Patio Olmos, y también participó Soledad Laciar, la madre de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años asesinado de un disparo policial en agosto de 2020, por el cual comenzará mañana el juicio contra los imputados en ese hecho.

En la pacífica caminata, los vecinos que caminaban por la zona se detenían y, respetuosamente, acompañaban con aplausos el pesar de esos familiares, que reclamaban a gritos "justicia".

"La plata no me va a devolver la sonrisa de mi hija, necesito justicia, dormir tranquila, mi hija debe descansar en paz", escribió en un cartel una de las mamás.

MIRÁ TAMBIÉN Combaten un incendio forestal en el noreste de San Luis

Tras arribar a las afueras del centro comercial, padres y madres de bebés fallecidos brindaron una rueda de prensa, en la que dijeron: "Lo que nos pasó también les puede haber pasado a alguno de ustedes. Queremos justicia, esto no tiene que volver a pasar".

"Nuestros hijos nacieron vivos, y lamentablemente murieron sin nosotras conocer las causas. Somos mamás que nos hicimos todos los controles en nuestros embarazos como corresponde y es por eso que aún no caemos en esto que nos pasó. Esto demuestra y muestra una vez más la deficiencia del sistema de salud, que no es lo que dicen", lamentó otra mujer que perdió a su hijo.

La mujer admitió luego: "El mismo gobernador (Schiaretti) cuando nos recibió se dio cuenta de que el programa de Protección a la Embarazada no es lo que ellos dicen, no es lo que ellos demuestran. Acá hay un sistema que falló, nos desprotegió como madres y mucho más a nuestros hijos".

La justicia indagará mañana a la enfermera Brenda Agüero, la única detenida en el marco de la causa que investiga la muerte de cinco bebés nacidos sanos.

MIRÁ TAMBIÉN Estudio sobre diagnóstico temprano del cáncer a través de algoritmos ganó premio Merck-Conicet

Agüero (de 27 años) fue detenida el 19 de agosto e imputada por "homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso", luego de ser sindicada como sospechosa de inocular intencionalmente sustancias tóxicas a los bebés que luego murieron.

Sobre esa indagatoria, las mamás dijeron: "Estamos en la espera, tenemos que esperar que todos los imputados declaren y ahí se va a abrir el secreto de sumario, y vamos a poder tener más novedades.

Además, están imputadas la exdirectora del Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, Liliana Asís, por "omisión de los deberes de funcionario público", al igual que dos jefas del área de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Morales.

"Sabemos que las responsabilidades no son solo de ellos, esto es una cadena, empezando por los empleados del hospital que no actuaron en tiempo y forma, por el ministro de Salud (Cardozo) que no denunció a tiempo, y estamos totalmente convencidos como familia de que, si se hubiera actuado de la forma correcta, se hubieran podido evitar muchísimas muertes", lamentó una de las madres.

El abogado defensor de la enfermera del neonatal, Luis Pareja, manifestó a Télam que Agüero será indagada mañana a las 11, de manera presencial, por el fiscal de instrucción Raúl Garzón, quien tiene a su cargo la investigación del caso.

"Todavía no hemos tenido acceso a los elementos probatorios, por lo que desconocemos en qué se sustenta la acusación", sostuvo el letrado, y -por lo tanto- no descartó la posibilidad de que sugiera a su clienta que se abstenga en declarar.

Asimismo, el letrado dijo que si bien no hay fechas para las pericias interdisciplinarias (psicológica y psiquiátrica) solicitadas por el fiscal Garzón, es probable que se realice en el curso de la próxima semana.

Previo al inicio de la marcha, el legislador provincial Dante Rossi (UCR) dijo a Télam: "Venimos a acompañar, nos pareció una película de terror, con responsables importantes del poder político, la primera muerte que se investiga fue de marzo, nosotros tenemos algunos datos que del año pasado se conocía la situación y por eso mandaron a un funcionario del Ministerio de Salud para que investigue en diciembre".

La investigación judicial se conoció el 11 de agosto a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre marzo y junio pasados.

De acuerdo a los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.

Los informes periciales preliminares determinaron que dos bebés, nacidos el 6 de junio último, ocurrieron por cuadro de "hiperpotasemia" que fue causado por "por exceso de potasio inyectada de manera intencional", ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.

El pasado 25 de agosto renunció el ministro de Salud Cardozo, a partir de los cuestionamientos en el manejo del caso, ya que habría tenido conocimiento de estos fallecimientos sospechosos y no presentó la denuncia correspondiente, lo que motivó que la justicia abrirá una causa paralela para analizar la conducta del funcionario y directivos del hospital público provincial. (Télam)