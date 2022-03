Largas filas de pasajeros en las paradas de colectivos, con manifestaciones de malestar y resignación, y algunas situaciones de sorpresa por los abruptos cambios de planes para llegar a destino se vivieron esta mañana en la zona de las estaciones ferroviarias de Retiro y Constitución debido al paro de trenes de cargas y de pasajeros dispuesto por el gremio de conductores La Fraternidad.

Desde temprano, una multitud de personas se concentró en la zona de las terminales de trenes que conectan la ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense, para buscar alternativas para llegar a sus lugares de estudio y de trabajo, a la vez que el tránsito en los principales accesos al centro porteño se vio más cargado que lo habitual.

Alrededor de un millón de personas se moviliza diariamente en las distintas líneas ferroviarias en el área metropolitana de Buenos Aires y, debido a los inconvenientes del paro de La Fraternidad (que comenzó a las 0 de hoy y que se levantó a las 10) el Ministerio de Transporte de Nación había solicitado a las compañías de colectivos que reforzaran sus servicios.

En Retiro, donde parten las líneas Mitre, Belgrano Norte y San Martín, las personas llegaban a las entradas de las estaciones y se encontraban sorpresivamente con las persianas bajas, aunque algunos ya tenían un plan alternativo para su recorrido porque se habían informado desde anoche de la medida de fuerza.

No fue el caso de Elvira que, en las puerta de la línea Mitre, dijo a Télam: "Recién me entero. Voy a ver si tomo un colectivo y llegaré como pueda" y lamentó que hoy iba a llegar más tarde a su trabajo, en Villa Urquiza.

Las cuadras que rodean Retiro y suelen estar repletas de pasajeros que llegan desde el conurbano bonaerense, esta mañana estaban con poco movimiento y decenas de personas se concentraban en las paradas de colectivos sobre la avenida Ramos Mejía.

En la parada del 152, Adrián trataba de llegar a Olivos: "Entraba a las 9 al trabajo, ahora tengo que tomar el colectivo y voy a llegar una hora más tarde".

"Tenía que llegar temprano y ahora se me atrasa todo", agregó el hombre.

Sobre la Avenida del Libertador, se formaba una fila de dos cuadras en la parada del colectivo 130, donde los pasajeros trataban de movilizarse hasta la zona norte.

"Llego dos horas más tarde y pierdo el presentismo", explicó Juan, que trabaja en la construcción, mientras intentaba subir al colectivo.

En la fila todavía aguardaba María, una cajera de supermercado, quien aseguró: "Estaba confiada en que iba a tomar el tren. Yo no veo las noticias. Así que tuve que llamar al trabajo y avisar que voy a llegar re tarde".

Rodeada de puestos ambulantes de camisetas, paltas, anteojos, barbijos, chipas y tortillas, también la estación Plaza Constitución, cabecera del Ferrocarril General Roca, se encontraba hoy cerrada por el paro de trenes a nivel nacional.

Gastón, inspector de la línea 28, reconoció: "Es un día raro porque no llega la gente de todos los días, está muy tranquilo, hay tres o cuatro veces más gente habitualmente, creo que las personas que vienen del sur deben hacer transbordo".

Usuarios que hacen filas de entre doce y quince personas, gente que llega a la puerta y pregunta por la situación del tren, mientras revisa en su celular otras opciones para viajar, algunos optan por el taxi, y otros cruzan por el medio de la calle para poder llegar a alcanzar el colectivo, es lo que se vivió esta mañana en la estación Constitución.

Sentada esperando la línea de colectivos 168, Elisa Velasco, de 55 años, usuaria del tren Roca que lo toma todas las mañanas desde Lomas de Zamora o Banfield, tuvo que salir 45 minutos antes de su casa.

"A mí me afectó un montón porque tuve que salir más temprano de mi casa y yo cuido a una persona por eso tengo que llegar a horario. Hoy tomé un colectivo de mi casa a Pompeya, de ahí el 28 y de acá el 168, y noté que los colectivos iban más llenos", contó.

"Salí más temprano porque escuché que iba a haber paro, sino llegaba tarde al trabajo", remarcó.

Martín, inspector de la línea 45, dijo a Télam que "el servicio se mantiene normal, no se agregaron más servicios a la cantidad de coches de todos los días".

Sentada en los bancos de las paradas, desayunando un café con medialunas, Claudia Vargas usaria del tren, salió una hora y media antes de su casa, para tomar el colectivo de la línea 51 que va por autopista para llegar a Constitución.

"Sabía del paro, por eso calculé el tiempo, pero el 51 estaba desbordado y la gente estaba muy alterada", detalló la mujer que va hasta su trabajo en Villa Elisa.

Tercero en la fila, esperando la línea de colectivo 9, José González, también usuario del Roca, dijo que "los micros no alcanzan, tienen la misma frecuencia de todos los días, y era imposible viajar, venían muy llenos, por eso me tuve que ir hasta la cabecera para poder tomarlo porque no me paraban".

"Hoy lamentablemente estoy llegando tarde al trabajo, igual ya avisé", concluyó.

(Télam)