Unos 350 magistrados, magistradas, funcionarios y expertos y expertas de varios países de América comenzaron hoy y continuarán mañana debatiendo en la ciudad de Paraná sobre derechos sociales de niñas, niños y adolescentes, en el marco de las Jornadas Panamericanas de la temática.

El objetivo es "tender puentes con este sector que es el más vulnerables de los vulnerables, entender que son personas y que se puede construir un mundo mejor con mayor igualdad y libertad", dijo el defensor General de Entre Ríos, Maximiliano Benítez.

Allí se avanzará sobre "toda la gama de derechos que los Estados deben garantizar a las infancias", confirmó a Télam durante la apertura en el Centro Provincial de Convenciones (CPC).

El presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, Andrés Gallardo, remarcó que la Justicia "tiene varias asignaturas pendientes" ya que existe legislación "muy vasta y generosa" pero "no se concreta".

Para eso "falta decisión política; un trabajo más agudo en el sector judicial, con una mirada mayor, más crítica y un compromiso mayor", agregó.

En diálogo con Télam, Gallardo pidió a "toda la sociedad que aporte debatiendo, participando políticamente y no dejando que el mercado sustituya la decisión política", y recordó el deseo del Papa Francisco de "avanzar" para combatir las problemáticas.

Durante su exposición dijo que "el nudo central es la pobreza infantil" y apuntó a abordar la problemática "desde la inviabilidad y praxis".

Por eso, le consultó a una aplicación de Inteligencia Artificial (IA) si "es posible desarrollo de un país con una pobreza infantil del 50% que tiene Argentina".

"Es extremadamente difícil, la pobreza infantil tiene efectos negativos duraderos en el bienestar, salud, educación, futuro y en la economía del país a largo plazo. La reducción de la pobreza debería ser una prioridad para el desarrollo sostenible para un país, con políticas públicas de salud, educación y empleo para pobres, empleos bien remunerados, mejorar la infraestructura y un entorno empresarial favorable", le respondió la IA.

En ese escenario Gallardo planteó que una sociedad con 50% de niños y niñas pobres "es jurídicamente inviable", que existe "un problema con la praxis jurídica" y que el sistema judicial "está fallando al no poder aplicar la cantidad de normas, pactos y tratados".

A través de paneles y conferencias magistrales, las y los presentes abordarán hoy y mañana temáticas como el acceso a la justicia, derechos económicos, sociales y culturales, justicia juvenil, pobreza y desigualdad infantil.

La vulneración de derechos en la infancia y adolescencia "es infinita, con muchas partes y temas más urgentes como la pobreza", señaló la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham.

Graham detalló a Télam que los niveles de pobreza y pobreza extrema en el mundo "son mayores en las personas de 0 a 17" y esa "situación compleja" convoca a "debatir y tratar de poner estas problemáticas otra vez en la agenda social y política".

El 32,3% de América Latina es considerada pobre, pero el 45,5% de las y los menores de edad están por debajo de la línea de pobreza; mientras el 12,9% es indigente, el índice sube a 18% cuando se segmenta en niños, niñas y adolescentes.

"No es un número: la pobreza extrema es comer o no comer, morir por deshidratación o intoxicación, trabajar y no ir a la escuela, vivir en la calle, coquetear con la muerte para sobrevivir, y ser víctima de la trata laboral, sexual y adopción", manifestó Graham.

Violencia y maltrato, y Trata y Compraventa de Niñas y de Niños son otros de los ejes a debatir, ya que los mismos "son producto de esta situación de vulnerabilidad" en menores y adolescentes.

"Son vulnerables por la pobreza pero también por una situación esencial al ser niños y niñas, no son adultos", explicó Graham.

A su turno, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina, aseguró que una sociedad que "no protege adecuadamente a sus niños y desconoce sus planteos, hipoteca su futuro".

Las leyes "están, hay tratados internacionales, pactos, convenciones, pero lo que se necesita es compromiso, convicción como integrantes de la judicatura y basta del academicismo pretencioso", puntualizó la magistrada.

Asimismo, pidió a los y las integrantes del Poder Judicial "compromiso y decir al verdad para salir de la crisis, convicción y vocación de servicio".

En las dos fechas disertarán expertos, jueces, funcionarios judiciales y defensores de México, Paraguay, Perú, Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, y de provincias como Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Río Negro, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires.

También se proyectó un vídeo con un mensaje del Papa Francisco, en el que aseguró que los y las infantas son "las piezas más débiles del sistema social, sufren las consecuencias de un orden injusto y no tiene tiempo para esperar".

"Me preocupa saber cómo a menudo son cooptados por la droga, la trata y trabajos esclavos", remarcó el Papa y pidió que los y las niñas sean "los primeros destinatarios de derechos sociales, de alimento sano, suficiente, vivienda digna".

Finalmente, Francisco indicó que "no hay estrategia de desarrollo posible con una generación joven hipotecada al abandono" y que cuando el mercado "se transforma en un semi dios a la que se sujetan todas las pautas políticas y sociales se genera una versión actual del Moloch que se veneraba con la sangre de los chicos".

"Deseo que las Jornadas sean fructíferas con formulaciones para beneficiar al niño vulnerado que no tiene tiempo para esperar: La respuesta debe ser tan inmediata como la necesidad, y no hay tiempo que perder", completó el sumo pontífice. (Télam)