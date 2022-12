El actor Luis Machín destacó la serie "Diciembre 2001" que pronto será estrenada y en ese aspecto remarcó que "se trata de una etapa que fue durísima y es muy bueno para que las nuevas generaciones vean esos errores y no lo repitan a futuro"

Asimismo, en declaraciones a NA afirmó que "el 2022 fue un año de mucha gente que fue al teatro, que confió" y señaló que están "seguros que 2023 va a ser mejor". A diez años del éxito teatral de "La última sesión de Freud", Machín vuelve a protagonizar la obra Mark St. Germain

A partir del 5 de enero, de jueves a domingo se subirá al escenario del Teatro Picadero junto a Javier Lorenzo, bajo la dirección de Daniel Veronese

Pero esta vez, en lugar de interpretar al escritor C. S. Lewis, se pondrá en la piel de Sigmund Freud. "Es una obra muy fuerte, que está basada en una discusión profunda sobre la ciencia, lugar que defiende a ultranza Freud, y la religión, porque C.S Lewis era agnóstico y un día se convirtió al catolicismo. Freud no puede creer que se haya ido de la otra vereda, entonces lo invita a su despacho en Londres en el año 1939, el ultimo de su vida, a discutir sobre quién tiene razón", adelantó el actor. "Es un debate muy fuerte que viene muy bien en este momento de la Argentina para dirimir y buscar puntos en común. Si lo pueden hacer a ciencia y la religión… ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Yo estoy mucha expectativa de esta obra. Fue un gran éxito hace 10 años y apuesto a que lo sea también en el 2023", destacó. El siguiente es el detalla de la entrevista: NA: -Es una obra que ya conocés, pero te toca un personaje distinto, ¿cómo vivís este cambio de rol= LM: NA