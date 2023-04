Momentos antes de la sanción definitiva del proyecto que crea el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el Senado, el cordobés Luis Juez, se quebró al hablar sobre la discapacidad de su hija y agradeció a sus pares por el tratamiento de la iniciativa. Con las lágrimas contenidas en sus ojos y la voz quebradiza por la emoción, el senador del PRO pidió la palabra pese a que no estaba anotado en la lista de oradores. "Hoy un día bárbaro ¡Eh! quiero decirlo con sinceridad, comparto la definición de la presidenta del cuerpo (Cristina Kirchner, quien había dicho que era un ´bello día´). Un día maravilloso estamos tratando temas increíblemente importantes y sensibles", celebró. "No sé cuántos senadores pasan por esa situación, pero yo hace 22 años tengo un regalo en mi casa, un obsequio de Dios que se llama Milagros y en nombre de ella y de sus hermanos, de mi esposa y familia completa quiero dar las gracias. Muchísimas gracias", reiteró el opositor. Luego pasó a relatar las circunstancias personales a partir de la experiencia con su hija, quien padece una discapacidad permanente. "Cuando uno tiene una criatura con discapacidad y esa discapacidad es permanente, la reiteración sistemática casi al borde de la humillación de tener que ir a mostrarle que la criatura no va a progresar porque tiene una discapacidad de esas que son para toda la vida", sostuvo Juez, al hacer referencia a la exigencia de tener que pedir la renovación del certificado periódicamente pese a que la discapacidad es permanente. Justamente esta reforma de la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad viene a reparar esa situación penosa al habilitar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la autoridad de aplicación, a expedir el CUD sin fecha de vencimiento en los casos en que esté demostrado que la discapacidad es permanente. La norma, que fue aprobada por unanimidad con 61 votos afirmativos, establece que la ANDIS tendrá la función de "definir las condiciones y lineamientos" para la puesta en marcha de la norma, "incluyendo el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de las personas con discapacidad", y teniendo en cuenta recomendaciones que realice el Consejo Federal de Discapacidad. "El CUD hoy es un medio para acceder a más derechos, por eso la importancia que tiene en determinados casos esta posibilidad de que no tenga vencimiento para ciertas patologías y, por supuesto, ni que hablar en el interior del país", destacó la senadora radical María Belén Tapia. Por su parte, la oficialista catamarqueña Lucía Corpacci valoró el hecho de que las personas con discapacidades permanentes dejen de estar obligados a renovar el certificado. "En muchas ocasiones esa pérdida de función es definitiva, es permanente y, por lo tanto, se hace innecesario pedir anualmente o cada dos años nuevamente esa certificación", planteó. Autora de uno de los proyectos, la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) ponderó que la iniciativa hace a "un mundo más inclusivo y más igualitario para sacarle todo ese peso burocrático que se le ha puesto por años a las familias que tienen algún familiar con discapacidad, a quienes se les dificultó conseguir el Certificado Único de Discapacidad". SH/MG/GAM NA