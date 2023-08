La ludopatía es una enfermedad que se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo en resistir los impulsos de jugar apostando dinero. Es cierto que eso existe hace mucho tiempo, así como también es cierto que no todas las personas que juegan desarrollan una adicción al juego. Con la explosión de la tecnología en la industria del juego, el peligro de la ludopatía es cada vez más latente y además se acerca cada vez más a los jóvenes. Mientras más fácil es acceder a sitios para apostar, más factible es que accedan los más jóvenes, que son justamente los que están más inmersos en la tecnología. El fenómeno de la ludopatía se cada vez se presenta en capas más jóvenes de la comunidad Y quizá esto sea lo más preocupante de todo. Es una cuestión casi matemática, mientras más fácil es el acceso, más baja el rango etario que entra en contacto con las apuestas. Incluso hay juegos en línea apuntados exclusivamente a adolescentes donde las apuestas son una parte natural del juego

Ya son varias las agrupaciones que alertan sobre la falta de control real en los sitios de juegos y apuestas para verificar si el usuario es o no mayor de edad. Es por eso que el 52% de los consumidores globales consideran necesaria la verificación de identidad biométrica en los juegos en línea, reveló un estudio realizado por la firma Jumio, empresa proveedora de soluciones automatizadas de verificación de identidad, evaluación de riesgos y cumplimiento de extremo a extremo. De hecho el porcentaje sube exponencialmente cuando se pregunta específicamente sobre la necesidad de identificar si los usuarios tienen o no la edad correcta para estar en los sitios. Cuando se trata de prevenir el acceso de menores de edad a juegos y apuestas en línea, el 77% de los consumidores globales dicen que una verificación de identidad sólida ayudaría con el problema. Esto consistiría en proporcionar una foto de una identificación válida y una selfie para demostrar que la persona que configura la cuenta es quien dice ser y que cumple con los requisitos de edad mínima.Una cuestión psicológica Antonella Bassi, técnica superior en psicología social, explicó que la ludopatía se trata de una adicción que afecta conductualmente a la persona, en tanto que genera una dependencia de este tipo de juegos que se puede corresponder al uso de la tecnología. "Hoy en día es de muy fácil acceso y la tecnología es una adicción ‘socialmente aceptada’. Personas de toda edad juegan, no solo en lugares físicos como el casino, sino también vía celular los adolescentes se ponen en peligro y los adultos no tienen control". "Tenemos edades que van de los 12, 14 y 15 años, dependiendo del uso que les den a los celulares cada uno y la atención que haya en casa por parte de los padres", explicó. La modalidad de algunos juegos es dar el servicio gratuitamente e insistir en poner dinero para seguir jugando, hasta que se acepta y, a partir de la idea de "suerte, queda uno atrapado pensando que se va a ganar algo más de la plata que se presta

"Tenemos que desmitificar el concepto de ‘suerte’ en cuanto a las apuestas y desarrollar un pensamiento más crítico y racional en relación con esto", puntualizó Bassi. NA/GAM NA